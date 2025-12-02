«Это будет первый»: как Виталина Цымбалюк-Романовская встретит Новый год
Виталина Цымбалюк-Романовская встретит Новый год с маленькой дочерью
Виталина Цымбалюк-Романовская впервые встретит Новый год со своей дочкой Викторией, которой уже десять месяцев.
В интервью Общественной Службе Новостей пианистка поделилась своими планами на январские праздники.
«Это и в самом деле будет первый Новый год Викули. Конечно, мы проведем эти праздники вместе», — сказала собеседница.
Цымбалюк-Романовская рассказала, что показывает дочери новогодние игрушки, которые ей нравятся.
«Так и норовит схватить», — добавила музыкант.
Также звезда напомнила, что в феврале Виктории исполнится год.