«Круче музыкального продюсера не встречал»: Филипп Киркоров восхитился Мари Краймбрери

22 февраля 2026, 21:40

Филипп Киркоров поделился опытом работы с Мари Краймбрери

Мари Краймбрери и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @marikraimbrery)

Филипп Киркоров в интервью «Муз‑ТВ» признался, что был впечатлён профессионализмом Мари Краймбрери при совместной работе над песней «Давно всё хорошо».





По словам певца, несмотря на юный возраст артистки — 33 года, она полностью контролирует процесс: от создания композиции до продвижения в социальных сетях.





«Я круче музыкального продюсера, который и композитор, и автор слов, и музыки, в своей жизни не встречал», — отметил Киркоров.