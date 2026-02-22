«Круче музыкального продюсера не встречал»: Филипп Киркоров восхитился Мари Краймбрери
Филипп Киркоров поделился опытом работы с Мари Краймбрери
Филипп Киркоров в интервью «Муз‑ТВ» признался, что был впечатлён профессионализмом Мари Краймбрери при совместной работе над песней «Давно всё хорошо».
По словам певца, несмотря на юный возраст артистки — 33 года, она полностью контролирует процесс: от создания композиции до продвижения в социальных сетях.
«Я круче музыкального продюсера, который и композитор, и автор слов, и музыки, в своей жизни не встречал», — отметил Киркоров.Он подчеркнул, что Краймбрери — настоящий трудоголик и многостаночник, а итоговый вариант песни, над которой они работали два года, удалось записать довольно быстро благодаря её организаторским способностям и профессионализму.
Филипп добавил, что редкость встречать настолько трудоспособного артиста, способного сочетать креатив и управление процессом, и подчеркнул, что сотрудничество с Мари стало для него ярким и вдохновляющим опытом.