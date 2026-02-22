«Где зарабатываются такие деньги?»: Кушанашвили удивился доходам Родригеза после развода

22 февраля 2026, 20:52

Кушанашвили поражён, что Родригез перечислил бывшей жене 55 млн рублей

Тимур Родригез (Фото: Instagram* / @trodriguezzz)

Журналист Отар Кушанашвили эмоционально прокомментировал новость о том, что Тимур Родригез после развода перечислил бывшей супруге Анне 55 миллионов рублей. В авторском шоу «Каково?!» он признался, что искренне не понимает, откуда берутся такие суммы.





Кушанашвили назвал Родригеза «бездельником — безработным, разведённым» и удивился, что у него нашлись столь внушительные средства для выплаты. По словам журналиста, его поражает не сам факт раздела имущества, а масштабы доходов.





«Где в России, в которой людям не на что жить, зарабатываются такие деньги?! <…> Что я понимаю? Я ничего не понимаю!» — эмоционально высказался он.