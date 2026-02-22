Оксана Самойлова показала подтянутую фигуру без макияжа
Оксана Самойлова похвасталась формами в мини-бикини на отдыхе в Африке
37-летняя Оксана Самойлова рассказала в соцсетях, что отправилась в Африку вместе с детьми, и поделилась новыми кадрами с отдыха.
На видео она предстала в черном крошечном бикини, с собранными волосами и без макияжа, демонстрируя естественный образ и подтянутую фигуру, несмотря на то, что является мамой четверых детей.
Подписчики отметили красоту и спортивную форму Самойловой. Ранее она рассказывала о своём первом публичном выходе без Джиган — блогер посетила премию «ЖАРА» и впервые появилась на мероприятии одна, сидя за столом с другим блогером, Димой Масленниковым.
