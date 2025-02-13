Юра Борисов и Анна Шевчук тайно поженились в 2014 году

Юрий (Юра) Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Поклонники актера Юры Борисова с нетерпением ждут решения судьбы «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Еще совсем недавно актер и его жена Анна Шевчук не афишировали детали своей жизни, однако сейчас самая милая пара российского шоу-бизнеса буквально у всех на устах.
История любви Юры и Анны примечательна тем, что отношения начались с непрерывных ссор. Юра рассказывает, что влюбился в Анну с первого взгляда, едва увидев ее в театральном училище имени Щепкина. Он серьёзно был настроен завоевать Анну, но та со скепсисом отнеслась к его напору. Его настойчивость Анну отпугивала, а то, что она старше Юры на два года, казалось ей непреодолимой преградой.
Однако настойчивость будущего номинанта на «Оскара» не признавала и не замечала препятствий. Однажды он залез в окно комнаты в общежитии, где жила девушка. Вопреки ожиданиям, вместо бурного романа между Юрой и Анной возникали постоянные ссоры, они то сближались, то вновь расходились.
Перелом произошел толь, когда молодые актеры вместе репетировали дипломный спектакль. На выпускном в институте они уже стабильно и почти официально были вместе. В 2014 году Юра Борисов и Анна Шевчук тайно от всех, даже от родителей, сыграли свадьбу. Сейчас у звёздной четы подрастают две дочери, Марфа и Акулина.
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Однако настойчивость будущего номинанта на «Оскара» не признавала и не замечала препятствий. Однажды он залез в окно комнаты в общежитии, где жила девушка. Вопреки ожиданиям, вместо бурного романа между Юрой и Анной возникали постоянные ссоры, они то сближались, то вновь расходились.
Перелом произошел толь, когда молодые актеры вместе репетировали дипломный спектакль. На выпускном в институте они уже стабильно и почти официально были вместе. В 2014 году Юра Борисов и Анна Шевчук тайно от всех, даже от родителей, сыграли свадьбу. Сейчас у звёздной четы подрастают две дочери, Марфа и Акулина.
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Александр Бойцов