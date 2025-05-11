Дмитрий Нагиев раскрыл детали своего райдера

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)
Дмитрий Нагиев откровенно рассказал о своем бытовом райдере. По словам артиста, его запросы являются очень скромными.
Вопреки сообщениям о чрезмерной избалованности и требовательности актера, сам Нагиев предпочитает не усложнять жизнь работающим с ним людям, передает «7Дней.ru».
Дмитрий добавил, что это является уважением.
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«Помимо того, что я достиг определенного возраста и какого-то статуса к своим годам, я еще проникся уважением к людям, поэтому никогда не качаю права. Съемочная группа не даст соврать. Я не ем блюд из ресторана, хотя в райдере написано, что имею право сделать заказ в любом заведении города. Питаюсь из общего котла. Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими», — отметил шоумен.
Дмитрий добавил, что это является уважением.
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Екатерина Коршунова