«Уже не рвет на куски»: Наставник «Голоса» Антон Беляев рассказал о темном прошлом в Магадане

Антон Беляев (Фото: Instagram* @therrmaitz)
Основатель группы Therr Maitz и наставник в шоу «Голос» Антон Беляев признался, что музыка спасла его от криминального пути. Он чуть не свернул на кривую дорожку в юности. Беляев поделился в интервью с «Афишей Daily» историей бунтарских лет, когда мог превратиться в «крутого бандита».
44-летний Антон, выросший в Магадане, вспоминал, как в подростковом возрасте шел против родителей и общества, мечтая действовать «вне закона». Гормональный вихрь и юношеский максимализм толкали его на глупости, но вскоре он понял, что причинять боль другим — не его путь.
Переехав в Хабаровск, Беляев нашел спасение в творчестве. Музыка стала не только страстью, но и способом выживания. Работая в ресторанах за скромную плату, он тратил заработки на развитие связей и навыков, что заложило фундамент его карьеры.
Беляев признает, что музыка требует постоянного роста, так что он не собирается останавливаться на достигнутом. К тому же, полной уверенности в карьере он так ни разу и не ощутил. Антон лишь мечтает со временем добраться до этого чувства.
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«Это (сомнение на пути между музыкой и криминалом) было связано только с максимализмом, тупостью и несформированностью головы. Отчасти протестные вещи и направленный на родителей бунт, когда я находился в гормональном вихре и думал, что вот останусь и буду крутым бандитом. Это была не самая продуманная схема», — объяснял музыкант.
Антон Беляев (Фото: Instagram* @therrmaitz)
Переехав в Хабаровск, Беляев нашел спасение в творчестве. Музыка стала не только страстью, но и способом выживания. Работая в ресторанах за скромную плату, он тратил заработки на развитие связей и навыков, что заложило фундамент его карьеры.
«Я работал в местах, где получал не очень много, тратя эти деньги на дальнейший, как это сейчас называется, нетворкинг», — вспоминал Беляев.Беляев также уточнил, что интерес к музыке надо активно поддерживать, но старый «запал» вряд ли сохранитсся. Столь мощные эмоции — черта юных лет, и полностью избежать «выгорания» невозможно. Но на смену яркой страсти приходят концентрация и комфорт от рутины со своим коллективом.
Антон Беляев (Фото: Instagram* @therrmaitz)
«Со временем я стабилизировался и научился готовить себя к изменениям в крови, меня уже не рвет на куски. (...) Есть возможность концентрироваться на том, что интересно мне самому», — добавил он.Сегодня Антон — не только фронтмен Therr Maitz, но и продюсер, композитор, а также наставник «Голоса».
Беляев признает, что музыка требует постоянного роста, так что он не собирается останавливаться на достигнутом. К тому же, полной уверенности в карьере он так ни разу и не ощутил. Антон лишь мечтает со временем добраться до этого чувства.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева