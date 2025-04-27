Дмитрий Нагиев раскрыл, как получил травму во время работы в Дубае

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)
Дмитрий Нагиев так увлекся во время преподавания актерского мастерства, что получил производственную травму прямо на сцене. Артист повредил ногу, демонстрируя трюк на собственных курсах, которые он проводит в Дубае. Об этом он рассказал в разговоре с сайтом «Страсти».
Со слов звезды «Кухни», он захотел показать студентам элементы пластики и во время одного из упражнений неудачно выполнил кувырок вперед с зависом.
В итоге уже полторы недели Дмитрию сложно передвигаться. Он старается скрывать хромоту в кадре.
Актер отметил, что готов идти на многое ради любимой работы: он сам всегда выполняет трюки и не ставит для себя ограничений на съемочной площадке. Нагиев старается с уважением относиться к команде и не выдвигает особых условий.
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«А мне мало, что они ахают и восхищаются. Думаю, а может еще кувырок назад с выходом на руки и ноги сделать? Но там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону…», — откровенничал Нагиев.
В итоге уже полторы недели Дмитрию сложно передвигаться. Он старается скрывать хромоту в кадре.
Актер отметил, что готов идти на многое ради любимой работы: он сам всегда выполняет трюки и не ставит для себя ограничений на съемочной площадке. Нагиев старается с уважением относиться к команде и не выдвигает особых условий.
«Помимо того, что достиг какого-то возраста и небольшого статуса, к своим годам еще проникся уважением к людям, поэтому не качаю права. Группа вам не даст соврать. У меня в райдере написано, что я имею право заказать еду в любом ресторане города, а я ем из общего котла. Иногда мне даже кажется, что доедаю то, что не доели ребята…», — откровенничал Дмитрий.
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Ольга Енгалычева