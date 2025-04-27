«Не забуду, как ты поддержала меня и дала работу, когда было очень трудно»: Айза трогательно обратилась к Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган (фото: Instagram* @samoylovaoxana)
Оксана Самойлова в воскресенье празднует день рождения – блогеру исполнилось 37 лет. Жену рэпера Джигана поздравила Айза-Лилуна Ай.
Бывшая супруга Гуфа в личном блоге опубликована трогательное обращение к Самойловой, в котором отметила, что Оксана оказалась рядом и протянула руку помощи в самый тяжёлый момент жизни.
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*запрещён в РФ
«Никогда не забуду, как пару лет назад, когда я попросила лишь о репосте для помощи малышу, ты без лишних слов закрыла весь сбор на минуту. Не забуду, как много лет назад снимала фотосессию для твоего бренда, когда ты только начинала свой путь… И как потом, спустя годы, поддержала меня и дала работу, когда мне было очень трудно. Хотя мы никогда не были близкими подругами – у нас с тобой семья, работа и хозяйство всегда на первом месте и в этом мы похожи, на дружбу иногда не находится время – я всегда чувствовала в тебе родственную душу», – написала Айза.Также Лилуна-Ай указала на искренность и доброту Самойловой, которую обошла звёздная болезнь, несмотря на большую популярность в соцсетях.
«Ты – спокойствие, уют, настоящие тепло и забота. Ты мама не только для своих детей, но и для всех, кто оказывается рядом. Твоя внешняя красота меркнет перед тем, какая ты внутри. Тебя знает вся страна, но ты осталась такой же простой, настоящей и искренней», – растрогалась Айза.Самойлова не прошла мимо тёплых слов от Лилуны-Ай. Она от всей души поблагодарила подругу за поздравления.
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Анастасия Чинкова