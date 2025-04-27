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«Не забуду, как ты поддержала меня и дала работу, когда было очень трудно»: Айза трогательно обратилась к Самойловой

Айза Лилуна-Ай трогательно поздравила Оксану Самойлову с днём рождения
Оксана Самойлова и Джиган (фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова и Джиган (фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова в воскресенье празднует день рождения – блогеру исполнилось 37 лет. Жену рэпера Джигана поздравила Айза-Лилуна Ай.
Бывшая супруга Гуфа в личном блоге опубликована трогательное обращение к Самойловой, в котором отметила, что Оксана оказалась рядом и протянула руку помощи в самый тяжёлый момент жизни.

«Никогда не забуду, как пару лет назад, когда я попросила лишь о репосте для помощи малышу, ты без лишних слов закрыла весь сбор на минуту. Не забуду, как много лет назад снимала фотосессию для твоего бренда, когда ты только начинала свой путь… И как потом, спустя годы, поддержала меня и дала работу, когда мне было очень трудно. Хотя мы никогда не были близкими подругами – у нас с тобой семья, работа и хозяйство всегда на первом месте и в этом мы похожи, на дружбу иногда не находится время – я всегда чувствовала в тебе родственную душу», – написала Айза.
Также Лилуна-Ай указала на искренность и доброту Самойловой, которую обошла звёздная болезнь, несмотря на большую популярность в соцсетях.

«Ты – спокойствие, уют, настоящие тепло и забота. Ты мама не только для своих детей, но и для всех, кто оказывается рядом. Твоя внешняя красота меркнет перед тем, какая ты внутри. Тебя знает вся страна, но ты осталась такой же простой, настоящей и искренней», – растрогалась Айза.
Самойлова не прошла мимо тёплых слов от Лилуны-Ай. Она от всей души поблагодарила подругу за поздравления.

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«Надо высылать ОМОН»: Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие
Малышева осудила родителей, которые специально заражают детей ветрянкой
27 апреля 2025, 15:56

Елена Малышева (фото: кадр из программы «Здоровье» )

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева призвала сажать в тюрьму матерей, которые делают одно действие. В очередном выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале она осудила родителей, которые специально заражают детей ветрянкой или другими болезнями, надеясь, что так у них укрепится иммунитет.
Гостья шоу спросила, можно ли водить детей на «ветряночные вечеринки», чтобы специально заразить их ветряной оспой. В ответ Малышева назвала таких родителей преступниками и призвала сажать их в тюрьму.

Иммунолог Андрей Продеус согласился с коллегой. Он подчеркнул, что ветрянка может вызывать поражение лёгких и ЖКТ. Также инфекция повышает риски возникновения энцефалита, который может привести к летальному исходу.

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#здоровье
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#родители
#болезнь
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Дмитрий Нагиев раскрыл, как получил травму во время работы в Дубае
Актер Дмитрий Нагиев получил травму ноги во время преподавания в Дубае
27 апреля 2025, 15:28

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев так увлекся во время преподавания актерского мастерства, что получил производственную травму прямо на сцене. Артист повредил ногу, демонстрируя трюк на собственных курсах, которые он проводит в Дубае. Об этом он рассказал в разговоре с сайтом «Страсти».
Со слов звезды «Кухни», он захотел показать студентам элементы пластики и во время одного из упражнений неудачно выполнил кувырок вперед с зависом.

«А мне мало, что они ахают и восхищаются. Думаю, а может еще кувырок назад с выходом на руки и ноги сделать? Но там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону…», — откровенничал Нагиев.

В итоге уже полторы недели Дмитрию сложно передвигаться. Он старается скрывать хромоту в кадре.

Актер отметил, что готов идти на многое ради любимой работы: он сам всегда выполняет трюки и не ставит для себя ограничений на съемочной площадке. Нагиев старается с уважением относиться к команде и не выдвигает особых условий.

«Помимо того, что достиг какого-то возраста и небольшого статуса, к своим годам еще проникся уважением к людям, поэтому не качаю права. Группа вам не даст соврать. У меня в райдере написано, что я имею право заказать еду в любом ресторане города, а я ем из общего котла. Иногда мне даже кажется, что доедаю то, что не доели ребята…», — ​откровенничал Дмитрий.

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«Он очень хороший и заботливый отец»: Алсу после окончания судов с экс-супругом впервые рассказала об их разводе

«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать»: актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актёр
#травма
#звёзды
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«Чем хуже мне, тем лучше я пытаюсь выглядеть»: Анна Седокова сделала откровенное заявление после трагедии
Анна Седокова заявила, что выглядит хорошо, чтобы скрыть внутренние переживания
27 апреля 2025, 15:15

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова ответила хейтерам, которые обвиняют её за недостаточно сильные страдания по погибшему экс-супругу и слишком откровенные наряды.
Бывший муж 42-летней певицы покончил с собой спустя неделю после развода. Рядом с его телом был обнаружен номер Седоковой с просьбой позвонить ей. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» с трудом переживает эту трагедию.

Со временем Анна нашла в силы вернуться к жизни. Она начала выпускать треки, в которых говорит о своих переживаниях, и чаще появляться на светских мероприятиях. Однако находятся недоброжелатели, которые осуждают певицу за такое поведение.

Звезда в личном блоге опубликовала видео, на котором сначала предстала со слезами на глазах, а затем в роскошном образе на церемонии вручения премии VOICE.

«Никто не догадывается, через что я прохожу, потому что чем хуже мне, тем лучше я пытаюсь выглядеть, чтобы никто не заметил и не узнал», – пояснила Седокова.
Видео сопровождалось фрагментом новой песни под названием «Очень-очень», строки которой гласят: «Просто крепко обними в последний раз, я скучаю очень-очень, ты мне нужен».

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«Он очень хороший и заботливый отец»: Алсу после окончания судов с экс-супругом впервые рассказала об их разводе
Алсу выложила эмоциональный пост о бывшем муже Абрамове
27 апреля 2025, 14:45

Алсу (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Недавно выяснилось, что судебный процесс по разделу имущества Алсу и Яна Абрамова на сумму более 10 миллиардов рублей закончился. Отмечалось, что бывшие возлюбленные заключили мирное соглашение. Однако адвокат бизнесмена Александр Добровинский опроверг эти сообщения. Он признался, что во время судебных разбирательств он расставил некие «ловушки», в которые противоположная сторона благополучно попала.
«После отказа от иска Алсу больше не сможет выступить с аналогичными требованиями в суде», — отметил адвокат в своем Tелеграм-канале.

Тогда певица поделилась эмоциональным постом, который посвятила папе своих троих наследников. Алсу подчеркнула, что никогда не любила рассказывать о личном, но из-за недостоверных слухов о разводе, которые продолжают распространяться в сети, захотела высказаться. Алсу обратила внимание, что решение о разводе оказалось непростым как для нее, так и для бизнесмена.

Алсу и Ян Абрамов с детьми (Фото: Инстаграм* @alsou_a)


«Я счастлива, что между нами сегодня нет никаких разногласий, никаких недоговоренностей, никаких недовольств. Мы прожили вместе 18 лет, наполненных большим количеством счастливых моментов. Нас навсегда связывают наши замечательные дети. Совместно нас объединяет именно их будущее», — написала певица, приложив к посту семейную фотографию.

Алсу рассказала, что сохранит с экс-возлюбленным теплое и человеческое общение, ведь им необходимо воспитывать детей в благоприятной атмосфере.

«Он очень хороший и заботливый отец для наших детей, который безгранично их любит и всегда и во всем рядом. А что может быть важнее в нашей жизни?! На этом тема закрыта», — добавила исполнительница хита «Зимний сон».

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«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать»: актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии
Актер Верник признался, что боится кошек из-за их инопланетного происхождения
27 апреля 2025, 13:57

Игорь Верник (Фото: Инстаграм* @ivernik)

Актер Игорь Верник рассказал о своей нетипичной фобии. Народный артист России заявил, что сильно боится кошек.
Артисту досталась роль кота в новом проекте Константина Хабенского «Театр в кино: Жил. Был. Дом». Верник назвал эту работу возмездием. Знаменитость сильно боится кошек — все дело в «инопланетном происхождении» хвостатых.

О своем страхе Игорь поведал в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

«Я боюсь. Я не понимаю, что от него ждать. Мне кажется, он существует сам по себе. Мне кажется, это вообще какие-то пришельцы, инопланетяне», — обратил внимание звезда сериала «Кухня».

Со слов Верника, кошки живут по своим законам, и никто не догадывается, о чем они думают. Игорь уверен, что эти животные непредсказуемые, в отличие от собак.

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