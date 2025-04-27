«Не забуду, как ты поддержала меня и дала работу, когда было очень трудно»: Айза трогательно обратилась к Самойловой

Недавно выяснилось, что судебный процесс по разделу имущества Алсу и Яна Абрамова на сумму более 10 миллиардов рублей закончился. Отмечалось, что бывшие возлюбленные заключили мирное соглашение. Однако адвокат бизнесмена Александр Добровинский опроверг эти сообщения. Он признался, что во время судебных разбирательств он расставил некие «ловушки», в которые противоположная сторона благополучно попала.