«Он очень хороший и заботливый отец»: Алсу после окончания судов с экс-супругом впервые рассказала об их разводе

Алсу (Фото: Телеграм @alsouofficial)
Недавно выяснилось, что судебный процесс по разделу имущества Алсу и Яна Абрамова на сумму более 10 миллиардов рублей закончился. Отмечалось, что бывшие возлюбленные заключили мирное соглашение. Однако адвокат бизнесмена Александр Добровинский опроверг эти сообщения. Он признался, что во время судебных разбирательств он расставил некие «ловушки», в которые противоположная сторона благополучно попала.
«После отказа от иска Алсу больше не сможет выступить с аналогичными требованиями в суде», — отметил адвокат в своем Tелеграм-канале.
Тогда певица поделилась эмоциональным постом, который посвятила папе своих троих наследников. Алсу подчеркнула, что никогда не любила рассказывать о личном, но из-за недостоверных слухов о разводе, которые продолжают распространяться в сети, захотела высказаться. Алсу обратила внимание, что решение о разводе оказалось непростым как для нее, так и для бизнесмена.
Алсу и Ян Абрамов с детьми (Фото: Инстаграм* @alsou_a)
«Я счастлива, что между нами сегодня нет никаких разногласий, никаких недоговоренностей, никаких недовольств. Мы прожили вместе 18 лет, наполненных большим количеством счастливых моментов. Нас навсегда связывают наши замечательные дети. Совместно нас объединяет именно их будущее», — написала певица, приложив к посту семейную фотографию.
Алсу рассказала, что сохранит с экс-возлюбленным теплое и человеческое общение, ведь им необходимо воспитывать детей в благоприятной атмосфере.
«Он очень хороший и заботливый отец для наших детей, который безгранично их любит и всегда и во всем рядом. А что может быть важнее в нашей жизни?! На этом тема закрыта», — добавила исполнительница хита «Зимний сон».
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