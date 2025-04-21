«Предатель России»: Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, исполнившего гимн Израиля

Виталий Бородин (Фото: Телеграм, @vnborodinpolitik)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскритиковал Ивана Урганта, который переделал песню Олега Газманова «Москва» в своеобразный гимн Израиля. В своём телеграм-канале Бородин посочувствовал шоумену и назвал его предателем России.
Своё видение песни «Москва» Ургант представил во время празднования 47-летия в Израиле.
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«Этот поступок говорит многое. Вывод однозначен — Ургант показал себя как типичный представитель Запада и предатель России. Такой выбор вызывает только сожаление и разочарование», — написал Бородин.Ранее выступление Урганта негативно оценила актриса и телеведущая Яна Поплавская.
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Анастасия Чубина