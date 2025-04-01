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Дмитрий Нагиев впервые рассказал о младшем сыне Марке

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram*, @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram*, @nagiev.universal)

Телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев впервые стал открыто говорить о втором сыне Марке. Информация о мальчике появилась в СМИ давно, но только сейчас Нагиев подтвердил её.
Он признался, что действительно раньше не рассказывал о Марке, ему сейчас 16 лет.

Дмитрий уделяет много времени младшему сыну. Одной из их любимых тем для обсуждения является кинематограф.
«Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идёт по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: "Сынок, я это всё смотрел, и сейчас я нахо­жусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тя­жести, просто не хочу"», — рассказал Нагиев в интервью «Собаке.ru».
Напомним, что у Дмитрия есть ещё сын – старший, Кирилл. Ему 35 лет, его сфера деятельности — актёрство и телевидение, Кирилл пошёл по стопам отца.

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#кино
#телевидение
#интервью
Бывшая жена Паши Техника показала его фото перед переводом в другой госпиталь
01 апреля 2025, 13:19

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая опубликовала фотографии музыканта из реанимации в Таиланде, куда он был госпитализирован ранее. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
Ева Карицкая поделилась фотографиями из госпиталя, на которых видно, как рэпер подключен к медицинскому оборудованию через множество проводов. Девушка уже посетила другое медицинское учреждение, куда планируется перевести музыканта.


«Сейчас я нахожусь в очень хорошем госпитале, и вопрос о транспортировке Павла в это заведение будет решаться. К сожалению, он все еще в тяжелом состоянии, и перевозка представляет собой сложную задачу, так как он подключен к ЭКМО. Нужна специальная машина для транспортировки. Состояние его легких, печени и почек крайне плохое. Сердце тоже функционирует не лучшим образом. Шансы на выживание есть, если будет обеспечено качественное лечение и профессиональные врачи. Однако в этом госпитале цены совершенно запредельные», — поделилась Карицкая.
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*Запрещен в РФ
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«Снижать баллы за характер непозволительно»: Зарубина о скандале Азизы и Кудрявцевой
Зарубина в скандале Азизы и Кудрявцевой считает обеих неправыми
01 апреля 2025, 13:09

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Ольга Зарубина считает, что в скандале между исполнительницей Азизой и телеведущей Лерой Кудрявцевой неправы обе. Своим мнением собеседница поделилась с URA.RU. Таким образом она уверена, что нельзя нарушать личные границы и писать людям в три часа ночи, если речь не идет о близких людях. При этом нельзя занижать баллы за характер.
«Личные границы не нужно нарушать. Если Азизе что-то не понравилось, она посчитала, что ей занизили балл, лучше было это выяснить после съемок за кулисами. А в три ночи писать позволительно только самым близким: дочери или сыну», — сказала Зарубина.

Она добавила, что на конкурсе нужно оценивать творчество участника, а если тот нарушает границы дозволенного — удалять.

«Снижать баллы за характер, конечно, непозволительно...» — заключила Ольга Зарубина.
Ранее о скандале на шоу «Суперстар!» между Кудрявцевой и Азизой высказался певец Юлиан Васин.

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#звёзды
#новости
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Борец Торнике Квитатиани возненавидел Утяшеву во время их первого знакомства
01 апреля 2025, 12:59

Торнике Квитатиани (Фото: Телеграм, @tokorocko)

Российский борец, актёр и певец Торнике Квитатиани познакомился с Ляйсан Утяшевой во время съёмок шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Квитатиани признался, что его первое впечатление о ведущей проекта было неприятным: он был удивлен жёсткому характеру Утяшевой, когда оказался с ней на одной съёмочной площадке.
«Ненависть! Думаю, почему она в телевизоре такая, а в жизни ужасная. Что происходит? Может, она не в настроении? Ох, женщины…» — вспоминал 32-летний артист.
Утяшева объяснила своё поведение. Оказалось, что гимнастка воспринимала участника шоу в первую очередь как спортсмена. За его плечами победы в крупных соревнованиях по вольной борьбе, а также он был частью олимпийской сборной, сообщает «СтарХит».
«Спорт навсегда, бывших коллег не бывает. И я сразу подумала: мол, со спортсменом не будет вообще проблем, потому что он наш, не то, что эти ребята из шоу-бизнеса. <…> И тут ты начинаешь хулиганить… Я по-сестрински к тебе за кадром подошла и встряхнула. И мне очень понравилась твоя реакция. Ты в момент собрался, может быть, меня в эту минуту возненавидел, но понял, что я единственная тебе сказала правду», — так она объяснила свои действия в беседе с Квитатиани на шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».
Ранее Ляйсан Утяшева высказалась о кулинарном шоу Меган Маркл.

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«Однозначно нужен»: звезда «Универа» хочет родить ребенка
Самбурская хочет родить ребенка после увиденного ею портрета малыша в нейросети
01 апреля 2025, 12:34

Настасья Самбурская (Фото: Instagram*/samburskaya)

Звезда ситкома «Универ» Настасья Самбурская хочет родить ребенка после того, как увидела фото возможного малыша в нейросети. Как отмечают бьюти-обозреватели, если бы актриса забеременела раньше, то звездный наследник уже покорял бы женские сердца.
«Капец, мне однозначно нужен сын», — отметила Самбурская.
Игры с нейросетью сейчас популярны, ведь многим интересно посмотреть на себя в разных образах и локациях, но Самбурская, видимо, решила пойти гораздо дальше. При этом женщина не выставляет личное напоказ. Известно только, что она хочет стать матерью, и была готова заморозить яйцеклетки. В конце 2024 года Самбурской сделали предложение, но помолвки не было.

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*Запрещен в РФ
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Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на десятки тысяч рублей
01 апреля 2025, 12:15

Андрей Макаревич* (Фото: Инстаграм** @makarevich_andrey_official)

Бизнес Андрея Макаревича* сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Артист терпит убытки на десятки тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Страсти».
Несмотря на то, что музыкант в течение последних нескольких лет выходил из состава учредителей различных компаний после получения статуса иноагента, одна из его компаний все еще остается под его контролем. Макаревич* владеет долей в продюсерской компании «Самый смак». Согласно данным из открытых источников, доходы этой организации за 2024 год составили ноль рублей. В результате, ООО «Самый смак» принесло артисту убытки в размере 63 тысяч рублей. В прошлом году бизнес также не отличался высоким доходом, составив всего 150 тысяч рублей.

Напомним, что в настоящее время Андрей Макаревич* проживает в Израиле со своей семьей и не планирует возвращаться в Россию.

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*Признан иноагентом на территории РФ
** Запрещен в РФ
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