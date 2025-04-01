Дмитрий Нагиев впервые рассказал о младшем сыне Марке

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram*, @nagiev.universal)
Телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев впервые стал открыто говорить о втором сыне Марке. Информация о мальчике появилась в СМИ давно, но только сейчас Нагиев подтвердил её.
Он признался, что действительно раньше не рассказывал о Марке, ему сейчас 16 лет.
Дмитрий уделяет много времени младшему сыну. Одной из их любимых тем для обсуждения является кинематограф.
Читайте также:
«Снижать баллы за характер непозволительно»: Зарубина о скандале Азизы и Кудрявцевой
Борец Торнике Квитатиани возненавидел Утяшеву во время их первого знакомства
«Однозначно нужен»: звезда «Универа» хочет родить ребенка
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Дмитрий уделяет много времени младшему сыну. Одной из их любимых тем для обсуждения является кинематограф.
«Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идёт по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: "Сынок, я это всё смотрел, и сейчас я нахожусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тяжести, просто не хочу"», — рассказал Нагиев в интервью «Собаке.ru».Напомним, что у Дмитрия есть ещё сын – старший, Кирилл. Ему 35 лет, его сфера деятельности — актёрство и телевидение, Кирилл пошёл по стопам отца.
Читайте также:
«Снижать баллы за характер непозволительно»: Зарубина о скандале Азизы и Кудрявцевой
Борец Торнике Квитатиани возненавидел Утяшеву во время их первого знакомства
«Однозначно нужен»: звезда «Универа» хочет родить ребенка
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина