Дмитрий Нагиев впервые рассказал о младшем сыне Марке

Певица Ольга Зарубина считает, что в скандале между исполнительницей Азизой и телеведущей Лерой Кудрявцевой неправы обе. Своим мнением собеседница поделилась с URA.RU. Таким образом она уверена, что нельзя нарушать личные границы и писать людям в три часа ночи, если речь не идет о близких людях. При этом нельзя занижать баллы за характер.