Клава Кока призналась, что из-за плотного графика у неё «ломается мозг»
Клава Кока рассказала о сложностях переключения между разными номерами на сцене
Певица Клава Кока поделилась в соцсетях впечатлениями от насыщенного концертного графика, который включал выступления сразу на нескольких крупных мероприятиях — премии МУЗ-ТВ и VK Fest.
По словам артистки, постоянные смены постановок и музыкальных акцентов даются ей непросто, поскольку требуют мгновенной перестройки прямо на сцене.
«На самом деле мозг жестко ломается. За несколько часов до VK Fest я танцую "Сплетни, шум, лук" на премии, а там абсолютно другая постановка и даже звуковые акценты. Переключать версии на сцене — это реально взрыв мозга», — рассказала Клава Кока.Артистка добавила, что внешне старалась выглядеть уверенно, однако внутри испытывала сильную перегрузку из-за необходимости быстро адаптироваться к разным форматам шоу.