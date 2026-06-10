Клава Кока призналась, что из-за плотного графика у неё «ломается мозг»

10 июня 2026, 17:48

Клава Кока рассказала о сложностях переключения между разными номерами на сцене

Клава Кока (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Певица Клава Кока поделилась в соцсетях впечатлениями от насыщенного концертного графика, который включал выступления сразу на нескольких крупных мероприятиях — премии МУЗ-ТВ и VK Fest.





По словам артистки, постоянные смены постановок и музыкальных акцентов даются ей непросто, поскольку требуют мгновенной перестройки прямо на сцене.





«На самом деле мозг жестко ломается. За несколько часов до VK Fest я танцую "Сплетни, шум, лук" на премии, а там абсолютно другая постановка и даже звуковые акценты. Переключать версии на сцене — это реально взрыв мозга», — рассказала Клава Кока.