«Будто без трусов хожу»: Леонид Якубович рассказал о попытке сбрить усы
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович сообщил о попытке сбрить усы. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Журналист спросил у артиста, возникала ли у него мысль избавиться от усов, ставших неотъемлемой частью его публичного образа. Леонид Аркадьевич ответил, что однажды он всё же сбрил усы, и это событие он запомнил на всю жизнь.
Ведущий поделился, что после этого у него возникло ощущение, будто он ходит без нижнего белья. Тогда Якубович решил нарисовать усы карандашом, чтобы компенсировать их отсутствие.
Ранее Леонид Якубович рассказал о необычных правилах, которые помогают ему поддерживать форму после 80-летия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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