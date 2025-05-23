Дмитрий Позов: «Я живу в психушке»

Дмитрий Позов (Фото: Telegram, @pozov)
Видеоблогер, актёр шоу «Импровизация» Дмитрий Позов опубликовал в телеграм-канале пост, в котором признался, что сейчас находится в психиатрической клинике из-за депрессии.
« <…> я в клинике уже несколько дней. И многие решили, что я тут исключительно по причине алкоголя. Нет. <…> Я тут с другим диагнозом — депрессия, которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли», — написал блогер.Напомним, что в январе умер отец Дмитрия, вместе с этим сильно ухудшились отношения с Екатериной, женой блогера, супруги сейчас не живут вместе. Скорее всего, все эти жизненные трудности сломили психику актёра.
«<…> Я живу один в съёмной хате. Точнее конкретно сейчас я живу в психушке. <…> Мне осточертело делать вид, что у меня всё в порядке в семье, отвечать на вопросы: «Как у нас дела?», изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться, а в это время 15 лет моей жизни идут к черту», — не скрывает своих эмоций Позов.Дмитрий просит своих подписчиков и поклонников не вмешиваться в его личную жизнь, а также не высказываться негативно о Екатерине.
«Да, у нас не получилось, да, есть моменты, которые преодолеть не вышло, у каждого из нас свои демоны и свои недостатки. Но я боготворил её и восхищался ей, и не жалею ни об одном дне вместе, она мать наших детей, и я буду любить её всегда», — заключил Позов.Читайте также:
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