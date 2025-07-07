Дмитрий Шепелев держит в тайне подробности предстоящей свадьбы

07 июля 2025, 13:11

Шепелев отказался рассказывать журналистам о свадьбе

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Этой осенью телеведущий Дмитрий Шепелев женится на своей возлюбленной Екатерине Тулуповой. Недавно появилась информация о том, что пара уже подала заявление в ЗАГС и готовится к свадьбе. После церемонии Шепелев и Тулупова отправятся в путешествие.