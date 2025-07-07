Дмитрий Шепелев держит в тайне подробности предстоящей свадьбы

Шепелев отказался рассказывать журналистам о свадьбе
Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Этой осенью телеведущий Дмитрий Шепелев женится на своей возлюбленной Екатерине Тулуповой. Недавно появилась информация о том, что пара уже подала заявление в ЗАГС и готовится к свадьбе. После церемонии Шепелев и Тулупова отправятся в путешествие.



Издание Super решило связаться с телеведущим и узнать подробности предстоящего события. Однако, Дмитрий отказался давать комментарии.

Напомним, что Шепелев и Тулупова вместе уже девять лет. С 2018 года они живут вместе. В 2021 году у пары родился сын Тихон.

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Анастасия Чубина

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