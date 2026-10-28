Дмитрий Шепелев объяснил, почему сын не хочет продолжать актёрскую карьеру
Телеведущий Дмитрий Шепелев на пресс-завтраке СТС с участниками и ведущими шоу «Три острова» рассказал, что их с Жанной Фриске сын Платон не планирует возвращаться к съёмкам после участия во второй части сериала «Плакса».
В беседе с NEWS.ru Шепелев заявил, что причиной стала некомфортная реакция на повышенное внимание. При этом он подчеркнул, что подросток гордится своим актёрским опытом.
«Ему очень понравился этот опыт, но когда мы с ним обсуждаем произошедшее сейчас, он говорит о том, что ему некомфортно от внимания, он не хочет этого повторять. Похоже, не для него», — отметил Дмитрий.По словам телеведущего, дебют сына на экране оказался удачным. В проекте Платон сыграл близкого себе по интересам персонажа, поскольку в тот период увлекался игрой на электрогитаре. Он добавил, что основным увлечением мальчика стал баскетбол. Подросток тренируется в школе олимпийского резерва, но отец настаивает, чтобы спортивные занятия не мешали учёбе.