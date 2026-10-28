Дмитрий Шепелев объяснил, почему сын не хочет продолжать актёрскую карьеру

28 октября 2026, 14:07

Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Телеведущий Дмитрий Шепелев на пресс-завтраке СТС с участниками и ведущими шоу «Три острова» рассказал, что их с Жанной Фриске сын Платон не планирует возвращаться к съёмкам после участия во второй части сериала «Плакса».





В беседе с NEWS.ru Шепелев заявил, что причиной стала некомфортная реакция на повышенное внимание. При этом он подчеркнул, что подросток гордится своим актёрским опытом.

«Ему очень понравился этот опыт, но когда мы с ним обсуждаем произошедшее сейчас, он говорит о том, что ему некомфортно от внимания, он не хочет этого повторять. Похоже, не для него», — отметил Дмитрий.