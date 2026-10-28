«Мой ребёнок в опасности»: Елена Товстик резко высказалась о Полине Дибровой перед судом

28 октября 2026, 13:21

Елена Товстик обвинила Полину Диброву в вывозе дочери в Китай

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Конфликт между Еленой Товстик и Полиной Дибровой получил новое развитие. Елена заявила, что её бывшая подруга увезла несовершеннолетнюю дочь Товстиков за границу без согласия матери. По словам женщины, речь идёт о поездке в Китай, против которой она выступала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».