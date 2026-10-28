«Мой ребёнок в опасности»: Елена Товстик резко высказалась о Полине Дибровой перед судом
Конфликт между Еленой Товстик и Полиной Дибровой получил новое развитие. Елена заявила, что её бывшая подруга увезла несовершеннолетнюю дочь Товстиков за границу без согласия матери. По словам женщины, речь идёт о поездке в Китай, против которой она выступала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Своими претензиями Товстик поделилась на премии «Движение 100». Она утверждает, что заранее запретила поездку, однако девочка всё равно отправилась за границу. Елена заявила, что намерена добиваться разбирательства и уже предприняла административные меры. При этом свои опасения относительно безопасности ребёнка она озвучила публично, не скрывая возмущения действиями бывшей подруги.
В своём выступлении Елена перешла и к личным претензиям в адрес Полины. Она обвинила её в том, что та якобы присваивает чужие заслуги и приходит в уже созданные другими людьми отношения. Товстик также высказала сомнения в том, что Полина и её бывший муж в дальнейшем официально оформят отношения и создадут новую семью. Все эти заявления отражают позицию самой Елены и пока не являются независимо подтверждёнными фактами.
Отдельно Товстик рассказала о предстоящем судебном заседании, которое считает важным этапом в споре. По её мнению, разбирательство должно помочь установить правду и определить дальнейшую судьбу детей. Елена подчеркнула, что много лет посвятила семье и хочет, чтобы дети остались с матерью.
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