Стало известно, сколько стоят услуги красоты в салоне певицы Ханны
В салоне певицы Ханны делают маникюр за 4 тысячи рублей
В новом выпуске рубрики «Аудит» в Telegram-канале «Звездач» внимание привлёк X Beauty by Hanna — салон красоты певицы Ханны, расположенный на Краснохолмской набережной в Москве.
Заведение работает с 2017 года, а в 2019-м артистка объявляла о планах открыть студию в Майами. Ханна не раз подчёркивала, что лично занимается развитием своего салонного бизнеса и контролирует его работу.
«Я сама занимаюсь своим салонным бизнесом. У меня нет управляющей компании. Все отчёты, ведомости, графики, ежедневные закрытия. Абсолютно всё контролирую я сама», — рассказывала певица.По её словам, она и сама регулярно пользуется услугами собственной студии: делает там маникюр и педикюр, ухаживает за волосами и ресницами.
Однако в реквизитах сервиса онлайн-записи салон указан как бизнес индивидуального предпринимателя Елены Геннадиевны Стрюк. Там же опубликованы ИНН и ОГРНИП. Это не позволяет однозначно судить о фактической структуре владения бизнесом, но оставляет вопросы о том, как именно оформлена работа студии и какую роль в юридической части играет сама артистка.
Отдельный сайт с подробной историей бренда, информацией о команде и владельцах найти не удалось. Основными площадками для знакомства с услугами и записи на процедуры остаются страница салона в социальной сети и специальный онлайн-сервис. Для проекта, который активно использует имя известной певицы, более подробная информация о бизнесе могла бы сделать его деятельность прозрачнее для потенциальных клиентов.
Что касается цен, X Beauty by Hanna позиционируется не как бюджетная студия у дома. Согласно опубликованному прайсу, маникюр с укреплением обойдётся в 4 тысячи рублей, столько же стоит педикюр. Наращивание ресниц оценивается от 3 700 рублей — итоговая сумма зависит от выбранного объёма. Архитектура бровей с окрашиванием стоит 2 100 рублей, а окрашивание волос в один тон или тонирование — 6 тысяч рублей.