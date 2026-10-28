Стало известно, сколько стоят услуги красоты в салоне певицы Ханны

28 октября 2026, 13:36

В салоне певицы Ханны делают маникюр за 4 тысячи рублей

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

В новом выпуске рубрики «Аудит» в Telegram-канале «Звездач» внимание привлёк X Beauty by Hanna — салон красоты певицы Ханны, расположенный на Краснохолмской набережной в Москве.





Заведение работает с 2017 года, а в 2019-м артистка объявляла о планах открыть студию в Майами. Ханна не раз подчёркивала, что лично занимается развитием своего салонного бизнеса и контролирует его работу.





«Я сама занимаюсь своим салонным бизнесом. У меня нет управляющей компании. Все отчёты, ведомости, графики, ежедневные закрытия. Абсолютно всё контролирую я сама», — рассказывала певица.