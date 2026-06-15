Дмитрий Шепелев впервые ответил, почему не дает сыну видеться с родственниками Фриске
Дмитрий Шепелев впервые ответил, почему не дает сыну видеться с родственниками Жанны Фриске. По его словам, родители певицы ни разу не предлагали Платону личную встречу и звали мальчика и его отца только на ток-шоу. Об этом сообщает сам Дмитрий Шепелев. Об этом пишет СтарХит.
Заявление россиянин сделал в 11-ю годовщину смерти бывшей спутницы. Он признался, что ему горько из-за того, что близкие мальчика упустили его детство и не находились рядом в обычные дни, без камер и поводов. Телеведущий добавил, что плачет, когда думает об этом. При этом он подчеркнул, что как отец сам принимает решения о встречах сына с другими людьми.
Шепелев заявил, что не считает такие встречи материалом для эфира. По его словам, семья не должна становиться контентом, а память о Жанне Фриске остается для него глубоко личной темой. Он отметил, что их сын растет в любви и покое. Мужчина добавил, что намерен и дальше сохранять эту границу и напомнил, что Жанна Фриске всегда оберегала личную жизнь.
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