Дмитрий Шепелев впервые ответил, почему не дает сыну видеться с родственниками Фриске

15 июня 2026, 11:01

Шепелев заявил, что родственники Жанны Фриске не предлагали сыну личных встреч

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Ноости/Кирилл Каллиников)

Дмитрий Шепелев впервые ответил, почему не дает сыну видеться с родственниками Жанны Фриске. По его словам, родители певицы ни разу не предлагали Платону личную встречу и звали мальчика и его отца только на ток-шоу. Об этом сообщает сам Дмитрий Шепелев. Об этом пишет СтарХит.