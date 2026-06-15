Компания Кети Топурии Lavr показала убыток в 80 млн рублей

15 июня 2026, 09:04

Кети Топурия (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Ресторанная компания Lavr, в которой долей владеет солистка «А’Студио» Кети Топурия, по итогам 2025 года ушла в минус на 80 млн рублей. ООО зарегистрировали в июле 2024 года, а через четыре месяца певица приобрела 62,5% доли. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.