Компания Кети Топурии Lavr показала убыток в 80 млн рублей
Ресторанная компания Lavr, в которой долей владеет солистка «А’Студио» Кети Топурия, по итогам 2025 года ушла в минус на 80 млн рублей. ООО зарегистрировали в июле 2024 года, а через четыре месяца певица приобрела 62,5% доли. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Проект до сих пор не начал работу. В помещении на первом этаже ЖК Savvin River Residence на Саввинской набережной в Хамовниках долго идет ремонт. Сейчас там продолжаются отделочные работы. По словам местных жителей, в этом месте планируют открыть ночной клуб. При этом финансовые сложности компании не мешают Топурии летать на частных самолетах и покупать дорогие автомобили. В 2024 году певица приобрела Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2023 года за 40 млн рублей.
За два года личный водитель Топурии получил 419 штрафов на 522 тысячи рублей. По информации SHOT, он регулярно ездит без ремня безопасности, превышает скорость до 80 км/ч, выезжает на встречную полосу, поворачивает в неположенных местах и говорит по телефону за рулем. В присутствии певицы водитель старается не нарушать правила.
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