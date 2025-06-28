Дмитрий Шепелев заявил, что после смерти Жанны Фриске искал девушку в приложении для знакомств

28 июня 2025, 15:42

Дмитрий Шепелев признался, что нашел Тулупову в приложении для знакомств

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (Фото: Инстаграм* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев в первом совместном интервью с возлюбленной рассказал, что после смерти Жанны Фриске искал девушку в приложении для знакомств. Об этом телеведущий поделился в беседе с «Антенной».





Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой, с которой на двоих у них трое детей: общий трехлетний сын Тихон, дочь Екатерины от прошлого союза Лада и Платон, сын телеведущего и Жанны Фриске.



Влюбленные познакомились благодаря детям: Лада и Платон ходили в один детский сад. Стоит отметить, что у этой истории есть и неожиданные подробности.





«Параллельно мы с Катей случайно встретили друг друга в приложении для знакомств. И когда совпало и там, и там, мы поняли, что пора идти на свидание!» — признался Шепелев.

«Дима никогда не разбрасывался словами, поэтому, когда этой зимой после новогоднего путешествия он так спокойно и нежно сказал: „Надо пожениться“, я сразу поняла, что произошло что-то важное в его проживании нашей истории, и с теплом приняла предложение», — заявила Екатерина.