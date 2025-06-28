«У меня закончились аргументы»: Оксана Самойлова пожаловалась на 10-летнюю дочь
Оксана Самойлова заявила, что устала отговаривать 10-летнюю дочь от смены стиля
Блогер Оксана Самойлова рассказала, что уже несколько месяцев старается отговорить 10-летнюю дочь Лею от смены имиджа. В своем Телеграм-канале жена Джигана пожаловалась поклонникам, выложив видео с наследницей.
Девочка уже давно мечтает покрасить волосы в красный — такое желание совсем не устраивает ее звездную маму. На вопрос, когда Лея сможет решать, что ей делать со своей внешностью, Самойлова четко ответила: «В 18 лет».
«Я живу под этим давлением уже пару месяцев. У меня закончились аргументы», — высказалась возлюбленная Джигана.
Сама Оксана придерживается мнения, что каждому человеку больше всего подходит тот оттенок волос, которым наградила его природа.
«Зачем тебе это? У тебя идеальный цвет волос. Ты знаешь, что больше всего человеку идет его цвет волос», — обращалась блогер к дочери.
Самойлова также уточнила, что девочка уже не раз пробовала менять имидж — она носила различные парики, но не хочет на этом останавливаться. После долгих уговоров Леи жена рэпера смягчилась и разрешила ей красить волосы, когда той исполнится 16 лет.
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