«У меня закончились аргументы»: Оксана Самойлова пожаловалась на 10-летнюю дочь

28 июня 2025, 13:38

Оксана Самойлова заявила, что устала отговаривать 10-летнюю дочь от смены стиля

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что уже несколько месяцев старается отговорить 10-летнюю дочь Лею от смены имиджа. В своем Телеграм-канале жена Джигана пожаловалась поклонникам, выложив видео с наследницей.





Девочка уже давно мечтает покрасить волосы в красный — такое желание совсем не устраивает ее звездную маму. На вопрос, когда Лея сможет решать, что ей делать со своей внешностью, Самойлова четко ответила: «В 18 лет».





«Я живу под этим давлением уже пару месяцев. У меня закончились аргументы», — высказалась возлюбленная Джигана.

«Зачем тебе это? У тебя идеальный цвет волос. Ты знаешь, что больше всего человеку идет его цвет волос», — обращалась блогер к дочери.