«Не должны»: Любовь Толкалина высказалась о дружбе между матерью и дочерью

06 июня 2026, 17:55

Толкалина считает, что в отношениях родителей и детей должны оставаться границы

Любовь Толкалина (Фото: Instagram* / @tolkalinaliuba)

Любовь Толкалина поделилась своим взглядом на отношения между родителями и детьми на премьере сериала «Адвокаты». По словам артистки, она не поддерживает распространённое мнение о том, что мать и дочь обязательно должны быть лучшими подругами. Об этом сообщает Super.