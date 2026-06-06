«Не должны»: Любовь Толкалина высказалась о дружбе между матерью и дочерью
Любовь Толкалина поделилась своим взглядом на отношения между родителями и детьми на премьере сериала «Адвокаты». По словам артистки, она не поддерживает распространённое мнение о том, что мать и дочь обязательно должны быть лучшими подругами. Об этом сообщает Super.
Толкалина уверена, что чрезмерное стирание границ между поколениями не всегда идёт на пользу семье. По её мнению, между родителями и детьми должна сохраняться определённая дистанция, позволяющая каждому оставаться в своей роли.
Любовь Толкалина призналась, что существуют темы, которые она сознательно не поднимает в разговорах с дочерью. Актриса считает, что некоторые вопросы лучше не обсуждать даже при очень близких отношениях.
По словам Толкалиной, речь касается не только личной жизни. В частности, звезда отметила, что предпочитает не обсуждать с дочерью политические вопросы. Актриса убеждена, что определённые границы в общении между родителями и детьми должны сохраняться независимо от возраста и степени доверия.
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