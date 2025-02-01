Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова о муже: «Наша роспись – это хохма. Нам уже туча лет, мы 10 лет вместе»

Мария Куликова (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
В 2023 году звезда сериала «Склифосовский» шокировала публику, сообщив, что снова связала себя узами брака. Мария Куликова не стала устраивать пышную свадьбу, а тихо расписалась с избранником в МФЦ.
Оказалось, что она вышла замуж за мужчину, с которым до этого встречалась десять лет. Актриса не стала показывать фото с мужем, но, по слухам, им стал её коллега по цеху Виталий Кудрявцев.
Куликова и её супруг решили обойтись без шикарного торжества и тихо расписались в МФЦ. В числе гостей был только ей сын Иван.
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Куликова и её супруг решили обойтись без шикарного торжества и тихо расписались в МФЦ. В числе гостей был только ей сын Иван.
«Мне уже лень было заниматься этим безумием, собирать много гостей. Так что мы просто пришли в МФЦ. И то нас не расписали день в день, сказав «Нет, мы вам даём месяц»… Месяц на что? Нам уже туча лет, мы десять лет вместе. На что вы даёте месяц? Дайте прямо сейчас подпись поставить. Это было смешно», – поделилась актриса в интервью «Антенне-Телесемь».Поскольку пара уже давно вместе, штамп в паспорте, по словам Куликовой, стал простой формальностью. Их жизнь никак не изменилась, только появились новые шутки и слова «супруг» и «супруга».
«Наша роспись – это больше хохма», – отметила артистка.Напомним, что первым мужем Марии стал Денис Матросов. В 2011 году актриса родила сына Ивана, а спустя четыре года после этого пара развелась.
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Анастасия Чинкова