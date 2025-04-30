Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко улетели в разные города без детей

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Инстаграм* @kostenko.94)
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко оставили детей дома и улетели. Однако в этот раз влюбленные предпочли не совместный отдых. Футболист отправился в Казань, а модель оказалась в Дубае. Об этом они сообщили в соцсетях.
Многодетные родители активно ведут социальные сети и рассказывают о личной жизни. Поклонники привыкли, что Дмитрий и Анастасия проводят отпуск вместе. Чаще всего они берут с собой детей, но в этот раз поступили иначе. Футболист обратился к подписчикам из столицы Татарстана.
Дмитрий не стал раскрывать, что именно будет делать в городе. Но после проблем с бизнесом, он, похоже, нашел себе новое дело.
Костенко же не стала составлять компанию супругу, а улетела в Дубай. Она опубликовала в личном блоге видео из отеля.
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«Я в Казани. Можно уже сказать, в родном городе. Здесь много друзей, дел, встреч и так далее. Вот я прилетел в небольшую командировочку. Всем хорошего дня», — обратил внимание Тарасов.
Дмитрий не стал раскрывать, что именно будет делать в городе. Но после проблем с бизнесом, он, похоже, нашел себе новое дело.
Костенко же не стала составлять компанию супругу, а улетела в Дубай. Она опубликовала в личном блоге видео из отеля.
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Ольга Енгалычева