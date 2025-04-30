«Он ушёл не на моих руках. У Аллы была дикая истерика»: Филипп Киркоров вспомнил день смерти отца

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией на похоронах отца (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров 30 апреля отмечает день рождения. Однако по трагическому стечению обстоятельств именно перед этой датой произошли самые печальные события в жизни артиста.
Этот год стал для Киркорова одним из самых тяжёлых, поскольку в прошлом месяце не стало его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. В эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» артист вспомнил день, когда не стало его близкого человека.
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«Я узнал на съёмке, прямо в кадре. Я закончил съёмочный день и вечером того же дня улетел в Москву. К сожалению, он ушёл не на моих руках. А может, даже и к счастью я этого не видел, потому что когда он лежал в гробу, он как будто бы спал», – отметил артист.Своим детям Киркоров сам рассказал, что дедушки больше нет в живых. Ребята были очень близки с Киркоровым-старшим. В своём время Бедрос специально переехал из Нижнего Новгорода, где жил с женой, чтобы заботиться о внуках в Москве.
«У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», – вспоминает Киркоров события того дня.Также в день рождения певца – 30 апреля 1994 года – скончалась мама артиста. О смерти близкого человека Киркоров также узнал во время работы. О трагической новости ему сообщила Алла Пугачёва.
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Анастасия Чинкова