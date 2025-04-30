Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Он ушёл не на моих руках. У Аллы была дикая истерика»: Филипп Киркоров вспомнил день смерти отца

«Он ушёл не на моих руках. У Аллы была дикая истерика»: Филипп Киркоров вспомнил день смерти отца

Филипп Киркоров рассказал о том, как узнал о смерти отца Бедроса
Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией на похоронах отца (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией на похоронах отца (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров 30 апреля отмечает день рождения. Однако по трагическому стечению обстоятельств именно перед этой датой произошли самые печальные события в жизни артиста.
Этот год стал для Киркорова одним из самых тяжёлых, поскольку в прошлом месяце не стало его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. В эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» артист вспомнил день, когда не стало его близкого человека.

«Я узнал на съёмке, прямо в кадре. Я закончил съёмочный день и вечером того же дня улетел в Москву. К сожалению, он ушёл не на моих руках. А может, даже и к счастью я этого не видел, потому что когда он лежал в гробу, он как будто бы спал», – отметил артист.
Своим детям Киркоров сам рассказал, что дедушки больше нет в живых. Ребята были очень близки с Киркоровым-старшим. В своём время Бедрос специально переехал из Нижнего Новгорода, где жил с женой, чтобы заботиться о внуках в Москве.

«У Аллы была дикая истерика, Мартин более сдержанный», – вспоминает Киркоров события того дня.
Также в день рождения певца – 30 апреля 1994 года – скончалась мама артиста. О смерти близкого человека Киркоров также узнал во время работы. О трагической новости ему сообщила Алла Пугачёва.

Читайте также:

Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой

Заключил «Дьявольский контракт»: Филиппу Киркорову 58 лет, почему артиста стали преследовать неудачи, мнение экстрасенса

Раскрыла тайну своего рождения? О чем впервые рассказала 12-летняя дочь Филиппа Киркорова
#день рождения
#алла пугачёва
#мнение
#мама
#артист
#киркоров
#смерть
Юлия Пересильд призналась, что её полёт в космос негативно отразился на здоровье мамы: «Сложная онкология»
Пересильд призналась, что её полёт в космос негативно сказался на здоровье мамы
30 апреля 2025, 18:18

Юлия Пересильд (фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Полёт Юлии Пересильд в космос впечатлил многих. Актриса за считанные месяцы подготовилась к экспедиции и успешно справилась с задачей.
Однако родные артистки тяжело перенесли такие непростые съёмки звезды, с которых она могла не вернуться.

Пересильд в беседе с KR.ru рассказала, что её полёт очень плохо отразился на здоровье мамы.

«Через месяц после моего возвращения у моей мамы началась очень сложная онкология горла. Психосоматика. Представляешь, какой уровень напряжения!», – поделилась актриса.
Юлия отметила, что после тренировок возвращалась домой злая, подходила к холодильнику и открывала бутылку Просекко. Напряжённое состояние дочери не могла не заметить её мама, которая сильно переживала.

Читайте также:

«Я в восторге от Вани»: Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Дмитриенко

«Запросы у нее — явно ему не по карману и не по связям»: В интернете активно обсуждают разрыв отношений Пересильд и Тройника

Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались
#онкология
#здоровье
#звёзды
#актриса
#съёмки
#мама
#космос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запрещал работать, дружить с незамужними и требовал горячий плотный завтрак: из-за чего распался брак Михаила Галустяна?
30 апреля 2025, 18:17

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Михаил Галустян и Виктория Штефанец считались одной из самых крепких и верных пар отечественного шоу-бизнеса. Пара состояла в браке 18 лет. Однако 30 апреля сообщила о разрыве, отметив, что развод — это не конец, а лишь новый этап в жизни. Развитие отношений Михаила и Виктории, недовольство родителей и запреты юмориста — в материале «Радио 1».

Начало отношений и первые трудности

Виктория Штефанец родилась в Сочи. Родители девушки по национальности молдаване. Они переехали из Кишинева на Кубань в 1970-х.

Виктория встретила своего будущего мужа еще в юности. В 2003-м она зашла с подругами в один из краснодарских ночных клубов, где оказался уже широко известный КВНщик Михаил (Ншан) Галустян, звезда популярной тогда команды «Утомленные солнцем».

Семнадцатилетняя девушка, студентка Кубанского университета, сразу же приглянулась юмористу. Однако Виктория Михаила не узнала. Осознала только, что Галустян — какой-то популярный парень из телевизора. Она дала молодому человеку свои контакты.

Юморист решил непременно завоевать внимание неприступной девушки. Галустян красиво ухаживал за Викторией: делал красивые подарки, водил на свидания в лучшие кафе и рестораны. Сначала отношения влюбленных развивались на расстоянии. Михаил и Виктория все время созванивались, но у девушки было ощущение, что все это больше по-дружески. Юморист не спешил переходить на следующую ступень.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


Спустя несколько месяцев после знакомства Галустян попал в аварию и сломал ноги. Виктория поехала к любимому в Сочи, чтобы ухаживать за ним. Такой поступок Михаил оценил, но виду сначала не подал. После выздоровления он должен был приехать к девушке, но потом внезапно сообщил, что не знает, получится ли. Сердце Виктории, которая тогда уже призналась ему в любви, было почти разбито. Потом Галустян внезапно позвонил и сказал, что все же приедет. После этого отношения пары, наконец, наладились.

Кстати, поначалу отец Виктории не принимал Михаила, хотел выдать дочь за молдаванина. А вот родители Галустяна планировали подыскать избранницу среди армян. Однако юмористу удалось переубедить родных.

Неизлечимое заболевание, громкие скандалы и трагедия в семье: Андрею Губину 51 год, куда пропал автор хита «Девушки как звезды»
Неизлечимое заболевание, громкие скандалы и трагедия в семье: Андрею Губину 51 год, куда пропал автор хита «Девушки как звезды»

Пышная свадьба и новый кризис в отношениях

Молодые решили пожениться 7 июля 2007 года.

Михаил взял на себя все расходы по проведению торжества. Свадьбу сыграли в Сочи. Там пара сняла красивый ресторан Дельфин в Адлере, большой лимузин, белоснежную прогулочную яхту.

На праздник пришли полтысячи человек — друзья и родственники влюбленных, коллеги Михаила по творческому цеху.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


К слову, свадьбу отмечали два дня. Однако из-за огромной нагруженности жениха второй день отпраздновали лишь в сентябре. На мероприятие молодые и гости пришли в алой одежде.

Однако после свадьбы Галустян вдруг стал терять интерес к семейной жизни.

«В какой-то момент мне даже показалось, что в отношениях потеряна цель. Да, мы полюбили друг друга. Да, стали жить вместе. Купили квартиру... А дальше что? Нам нужно было какое-то приключение, встряска», — откровенничал юморист.

Таким приключением стал ребенок.

У пары есть две дочки. Эстелла родилась 25 августа 2010 года, а Элина появилась 16 февраля 2012-го. Михаил прививает девочкам любовь к армянской культуре, учит азам родного языка, амшенскому диалекту.

Запреты Галустяна

Юморист делился, что держит супругу в ежовых рукавицах, и не позволяет ей всяких «вольностей».

Так, Михаил серьезно ограничил круг общения любимой, запретив ей общение и отдых с незамужними подругами. Однако Штефанец это не расстраивало.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец (Галустян) с дочками (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


«Мне это очень приятно. Это значит, что я своему мужу небезразлична», — отмечала Виктория.

Юморист также придирчиво отбирал тех дам, с кем жене можно общаться, а с кем — не следует.

«У меня очень хорошо развита интуиция, она меня еще ни разу не подводила. Поэтому иногда говорю Вике: «Это плохая девочка, не дружи с ней», — уточнил артист в беседе с «7 дней».

Особые правила были у юмориста и в быту. Так, для Михаила обязательным было наличие в доме свежего хлеба и горячий плотный завтрак, во сколько бы он ни встал.

«Проститутки, наркотики и физическое насилие»: Бывшая жена Амирана Сардарова рассказала о причинах разрыва с блогером
«Проститутки, наркотики и физическое насилие»: Бывшая жена Амирана Сардарова рассказала о причинах разрыва с блогером

Карьера Виктории

Супруга Галустяна с отличием окончила вуз по бухгалтерской специальности. Однако по профессии она не работала. Михаил запрещал.

«Не хочу, чтоб жена моя уставшая с работы домой приходила, чтоб там на нее начальник кричал. И вообще. Я что, домой мало денег приношу?», — отмечал Галустян в интервью Надежде Стрелец.

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


Какое-то время Виктория предпринимала попытки стать профессиональным диджеем, училась ремеслу у знаменитого музыканта Грува. Но муж опять-таки резко высказался против такой деятельности, предполагающей частые гастроли и постоянное отсутствие дома. Тогда девушка бросила диджеинг.

Потом Виктория удаленно работала психологом, трудилась она под псевдонимом. Также Виктория является сооснователем бренда купальников и салона красоты.

Неожиданный развод

Накануне Михаил Галустян сообщил о завершении своего брака с супругой Викторией. Он поделился, что процесс проходил спокойно и без конфликтов. Со слов артиста, раздельный путь они избрали еще год назад, но предпочитали держать подробности в тайне до настоящего момента.

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)


Сообщая о происходящем, комик добавил, что чувствует благодарность за прожитые совместно годы и желает своей бывшей супруге счастья.

«Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте <...> Спасибо всем, кто рядом, поддерживает нас, и уважает наше решение», — добавил юморист.

Перед публикацией заявления Виктория выложила пост, который отражает ее переживания.

«В мире, где так много информации и событий, важно побыть наедине с собой и своими мыслями», — написала она.

Читайте также:

Трижды женился и стал жертвой мошенников: Артему Ткаченко 43 года, как актер вложился в пирамиду и потерял деньги

«Выпроводил в никуда с животом под самый нос»: Бурная личная жизнь Николая Фоменко, брошенная дочь и измены женам

Заключил «Дьявольский контракт»: Филиппу Киркорову 58 лет, почему артиста стали преследовать неудачи, мнение экстрасенса

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#развод
#супруги
#юмор
#артист
#свадьба
#родители
#любовь
#пост
#правила
#кризис
#отношения
#девушка
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Седокова потратила более 300 тысяч рублей на декор ко дню рождения сына
30 апреля 2025, 18:17

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова воспитывает троих детей. Недавно певица поделилась воспоминаниями о вечеринке, которую устроила на семилетие её младшего сына Гектора.
Исполнительница опубликовала в личном блоге видео с праздника. На нём мальчик играет с другими детьми в локациях, которые специально декорированы под торжество.

Telegram-канал Звездач связался с дизайнером-специалистом Полиной Сосниной-Семерниковой и узнал, какую сумму Седокова могла отдать за такое оформление дня рождения сына.

По подсчётам специалиста, только шарики, фигурки, фотозона, подиум и монтаж декораций обошлись звезде в 350 тысяч рублей.

Напомним, что Гектор был очень близок с бывшим мужем матери Янисом Тиммой, который совершил самоубийство в декабре прошлого года, спустя непродолжительное время после развода.

Читайте также:

Отец Тиммы обнародовал разоблачающие ложь Седоковой документы

Мать баскетболиста Тиммы заявила о роковом выборе сына

«Чем хуже мне, тем лучше я пытаюсь выглядеть»: Анна Седокова сделала откровенное заявление после трагедии
#самоубийство
#отец
#заявление
#мальчик
#день рождения
#праздник
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко улетели в разные города без детей
30 апреля 2025, 18:15

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Инстаграм* @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко оставили детей дома и улетели. Однако в этот раз влюбленные предпочли не совместный отдых. Футболист отправился в Казань, а модель оказалась в Дубае. Об этом они сообщили в соцсетях.
Многодетные родители активно ведут социальные сети и рассказывают о личной жизни. Поклонники привыкли, что Дмитрий и Анастасия проводят отпуск вместе. Чаще всего они берут с собой детей, но в этот раз поступили иначе. Футболист обратился к подписчикам из столицы Татарстана.

«Я в Казани. Можно уже сказать, в родном городе. Здесь много друзей, дел, встреч и так далее. Вот я прилетел в небольшую командировочку. Всем хорошего дня», — обратил внимание Тарасов.

Дмитрий не стал раскрывать, что именно будет делать в городе. Но после проблем с бизнесом, он, похоже, нашел себе новое дело.

Костенко же не стала составлять компанию супругу, а улетела в Дубай. Она опубликовала в личном блоге видео из отеля.

Читайте также:

«Он ушёл не на моих руках. У Аллы была дикая истерика»: Филипп Киркоров вспомнил день смерти отца

«Насмешка Бога»: Поплавская высказалась о запрете Орбакайте на въезд в Латвию

«Нам пророчат расставание»: Оксана Самойлова возмущена разбором её отношений с Джиганом

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#супруги
#футбол
#отдых
#отпуск
#социальные сети
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Насмешка Бога»: Поплавская высказалась о запрете Орбакайте на въезд в Латвию
Поплавская назвала «насмешкой Бога» запрет Орбакайте на въезд в Латвию
30 апреля 2025, 17:27

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Яна Поплавская назвала запрет Кристине Орбакайте въезжать в Латвию «насмешкой Бога». Актриса прокомментировала ситуацию с дочерью Аллы Пугачёвой в беседе с aif.ru.
Ранее сообщалось, что латвийская служба госбезопасности запретила Орбакайте въезжать в страну. Такие меры введены из-за несоответствия её пребывания в стране интересам нацбезопасности.

Поплавская прокомментировала эту новость, но сначала она высказалась о вокальных данных дочери Пугачёвой, назвав их «весьма скромными».

«Если это наследственная передача эстрадных сцен была до тех пор, пока она у нас выступала за счёт того, что она родилась в определенной семье, то сейчас пришлось идти в одиночное плавание. Оно показало, что ты никому не нужен. Но забавно, что Латвия отказывает то Хаматовой, то Орбакайте. В этом есть, конечно, какая-то "насмешка Бога"», – подчеркнула звезда фильма про Красную Шапочку.
Напомним также, что недавно премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал Орбакайте чётко высказать свою политическую позицию и отношение к СВО на Украине. Политик подчеркнул, что он этого зависит, разрешат ли ей провести концерт в стране.

Читайте также:

Отец Орбакайте высказался о запрете певице посещать Латвию

«Не соответствуют интересам национальной безопасности»: Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию

Орбакайте грозит статус иноагента из-за концерта перед украинцами

*запрещён в РФ
#концерт
#министр
#меры
#латвия
#россия
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате