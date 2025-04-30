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«Насмешка Бога»: Поплавская высказалась о запрете Орбакайте на въезд в Латвию

Поплавская назвала «насмешкой Бога» запрет Орбакайте на въезд в Латвию
Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Яна Поплавская назвала запрет Кристине Орбакайте въезжать в Латвию «насмешкой Бога». Актриса прокомментировала ситуацию с дочерью Аллы Пугачёвой в беседе с aif.ru.
Ранее сообщалось, что латвийская служба госбезопасности запретила Орбакайте въезжать в страну. Такие меры введены из-за несоответствия её пребывания в стране интересам нацбезопасности.

Поплавская прокомментировала эту новость, но сначала она высказалась о вокальных данных дочери Пугачёвой, назвав их «весьма скромными».

«Если это наследственная передача эстрадных сцен была до тех пор, пока она у нас выступала за счёт того, что она родилась в определенной семье, то сейчас пришлось идти в одиночное плавание. Оно показало, что ты никому не нужен. Но забавно, что Латвия отказывает то Хаматовой, то Орбакайте. В этом есть, конечно, какая-то "насмешка Бога"», – подчеркнула звезда фильма про Красную Шапочку.
Напомним также, что недавно премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал Орбакайте чётко высказать свою политическую позицию и отношение к СВО на Украине. Политик подчеркнул, что он этого зависит, разрешат ли ей провести концерт в стране.

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#певица
«Нам пророчат расставание»: Оксана Самойлова возмущена разбором её отношений с Джиганом
Оксана Самойлова возмущена разбором её отношений с рэпером Джиганом
30 апреля 2025, 17:26

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (фото: Telegram @geegunchill)

Оксана Самойлова пожаловалась на обратную сторону популярности. 37-летняя блогер заявила, что все, кому не лень, позволяют себе вмешиваться в её отношения с мужем, рэпером Джиганом.
Оксана и Джиган вместе уже 17 лет. Пара воспитывает четверых детей и сейчас задумывается о рождении пятого. Участница шоу «Выжить в Дубае» призналась, что у публичности есть свои минусы. А, напомним, пара блогера и рэпера является одной из самых обсуждаемых.

«Каждый пытается хайпануть и выехать на наших с Денисом отношениях», – пожаловалась в личном блоге Самойлова.
Избранница исполнителя отметила, что ежедневно видит в соцсетях ролики с разбором их пары.

«Все, кому не лень, уже хайпанули на этой теме. Кто-то пророчит нам расставание, кто-то пишет, что у нас полный капец в отношениях, кто-то пророчит нам ещё пять детей», – отметила звезда.
Самойлова добавила, что семья и отношения – это большая работа. Даже у них с Джиганом, несмотря на почти 20 лет совместной жизни, возникают конфликтные ситуации. Но важно уметь находить компромиссы и уступать друг другу.

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#работа
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#отношения
#соцсети
#дети
#блогер
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«Была сдута энергетически, как шарик»: Лолита раскрыла, как прошел ее концерт после отмен
Лолита рассказала о прошедшем концерте в Зеленограде
30 апреля 2025, 17:19

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская провела концерт в Зеленограде и поделилась эмоциями от выступления.
После «голой» вечерники Насти Ивлеевой в позапрошлом году концерты Лолиты во многих городах России отменили. В этом году исполнительница хита «На Титанике» пока не смогла вернуться к полноценной гастрольной деятельности.

Вчера состоялось первое после длительного перерыва выступление певицы, Милявская вышла на сцену в Зеленограде. Артистка много шутила и фотографировалась с поклонниками. Еще она исполнила новые композиции из своего репертуара — «Марлен», «Папа», «Монолог».

Лолита поблагодарила зрителей за теплый прием. Экс-супруга Александра Цекало отметила, что билеты закончились за две недели до мероприятия.

«Про все города не успела спросить!!! Я долетела к маме и Евочке! Сейчас им всё покажу! Спасибо вам, мои люди (всегда подписываю, что эту фразу цитирую из Олечки Бузовой). Была сдута энергетически, как шарик. Но теперь он снова воздушный, только благодаря вам и моей команде из 30 человек», — написала Милявская в личном блоге.

Многие поздравили Лолиту с возвращением к выступлениям.

«Лола, в тебе столько энергии! Вчера онлайн смотрела на работе, твои песни на нерве спеты и прожиты», «Хороший концерт получился», «Лолита, вы легенда», «Спасибо за восторг и настроение», — подчеркнули подписчики.

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Скончалась экс-теща Стивена Спилберга и 100-летняя актриса фильма «Кошмар на улице Вязов 3»
Ушла из жизни актриса Присцилла Пойнтер
30 апреля 2025, 17:02

Присцилла Пойнтер (Фото: кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов 3»)

Американская актриса Присцилла Пойнтер, исполнившая роль доктора Элизабет Симмс в третьей части «Кошмара на улице Вязов», умерла в возрасте 100 лет.
О трагедии рассказала ее дочь Эми Ирвинг в соцсетях, подчеркнув, что артистка ушла из жизни во сне. Сын Пойнтер Дэвид обратил внимание, что его мама умерла по «естественным причинам». Известно, что последние годы Присцилла находилась в доме престарелых.

Еще Присцилла Пойнтер принимала участие в съемках фильмов «Кэрри», «Синий бархат», «Луковое поле», «Даллас», «Сумеречная зона» и иных. Артистка, дожившая до 100 лет, два раза выходила замуж. От первого брака с продюсером Жюлем Ирвингом у Присциллы Пойнтер остались трое детей, восемь внуков, а также правнуки. К слову, Пойнтер была бывшей тещей кинорежиссера Стивена Спилберга.

Ранее сообщалось, что польский режиссер, сценарист и актер Славомир Крыньский умер на 74-м году жизни.

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#актриса
#смерть
#фильм
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«Симптомы вернулись»: недавно родившая невестка Валерии рассказала о болезни старшей дочери
Лиана Шульгина заявила, что заболевшей дочки не было на выписке из роддома
30 апреля 2025, 16:47

Валерия и Лиана Шульгина (Фото: Инстаграм* @lianashulginaa)

Невестка Валерии заявила, что ее старшая дочка не пришла на выписку из роддома из-за болезни. Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье 4-летней Селин в личном блоге.
Недавно Лиана снова познала радость материнства: она родила второго ребенка по имени Мирон. На выписке из роддома была почти вся семья: родители Шульгиной, ее сестра, супруг, Валерия и Иосиф Пригожин, но старшая дочка не пришла. Как оказалось, малышка заболела, поэтому ее не взяли на первую встречу с новорожденным. У внучки певицы диагностировали стрептококк.

«У Селин был стрептококк, когда я была беременна. Мы его пролечили, сделали тест отрицательный. Когда пошли в сад, симптомы вернулись, и тест был положительный», — откровенничала Лиана.

Известно, то невестка Валерии уже находится дома, и Селин познакомилась с новым членом семьи.

Ранее Лиана Шульгина продемонстрировала, как меняется живот после родов.

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#ребёнок
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#певица
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«Тараканы привыкают к любому яду»: Поплавская назвала паразитами покинувших Россию артистов
Поплавская сравнила Лазареву*, Смольянинова* и Панина** с тараканами
30 апреля 2025, 16:19

Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)

С начала СВО на Украине некоторые знаменитости покинули Россию и стали негативно высказываться о Родине и соотечественниках. Актриса Яна Поплавская высказалась о некоторых артистах, которые больше всего удивили своим поведением россиян.
Нелестно высказываться о России с 2022 года продолжают телеведущая Татьяна Лазарева*, актёры Артур Смольянинов* и Алексей Панин**. Поплавская сравнила их с тараканами, которые могут выжить в любых условиях.

Покинувшие страну артисты, отметила актриса, растоптали самих себя. Своими выходками они сделали всё, чтобы упасть в глазах общественности.

«Я прекрасно понимаю, что они, как тараканы, привыкают к любому яду. Тараканы имеют генетическую особенность, что адаптируются достаточно быстро ко всему», – подчеркнула звезда фильма «Про красную шапочку» в беседе с aif.ru.
Поплавская опасается, что эти «тараканы» могут поползти в Россию. В связи с этим, она призвала уехавших артистов оставаться за границей.

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*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
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