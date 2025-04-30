«Насмешка Бога»: Поплавская высказалась о запрете Орбакайте на въезд в Латвию

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Яна Поплавская назвала запрет Кристине Орбакайте въезжать в Латвию «насмешкой Бога». Актриса прокомментировала ситуацию с дочерью Аллы Пугачёвой в беседе с aif.ru.
Ранее сообщалось, что латвийская служба госбезопасности запретила Орбакайте въезжать в страну. Такие меры введены из-за несоответствия её пребывания в стране интересам нацбезопасности.
Поплавская прокомментировала эту новость, но сначала она высказалась о вокальных данных дочери Пугачёвой, назвав их «весьма скромными».
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*запрещён в РФ
Поплавская прокомментировала эту новость, но сначала она высказалась о вокальных данных дочери Пугачёвой, назвав их «весьма скромными».
«Если это наследственная передача эстрадных сцен была до тех пор, пока она у нас выступала за счёт того, что она родилась в определенной семье, то сейчас пришлось идти в одиночное плавание. Оно показало, что ты никому не нужен. Но забавно, что Латвия отказывает то Хаматовой, то Орбакайте. В этом есть, конечно, какая-то "насмешка Бога"», – подчеркнула звезда фильма про Красную Шапочку.Напомним также, что недавно премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал Орбакайте чётко высказать свою политическую позицию и отношение к СВО на Украине. Политик подчеркнул, что он этого зависит, разрешат ли ей провести концерт в стране.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова