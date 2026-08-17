Дорогие VIP-ложи на концерт Канье Уэста в Петербурге раскупили за считанные часы

17 августа 2026, 23:44

VIP-ложи за 160 тысяч рублей на концерт Канье Уэста в Питере раскупили за шесть часов

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Концерты Канье Уэста в Петербурге вызвали ажиотаж среди поклонников: VIP-ложи на одно из двух выступлений рэпера разошлись за считанные часы. Об этом пишет РИА Новости.





Ранее концертное агентство Say Agency подтвердило планы артиста приехать в страну. Известно, что во время своего визита он хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.



