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Дорогие VIP-ложи на концерт Канье Уэста в Петербурге раскупили за считанные часы

VIP-ложи за 160 тысяч рублей на концерт Канье Уэста в Питере раскупили за шесть часов
Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Концерты Канье Уэста в Петербурге вызвали ажиотаж среди поклонников: VIP-ложи на одно из двух выступлений рэпера разошлись за считанные часы. Об этом пишет РИА Новости.



Ранее концертное агентство Say Agency подтвердило планы артиста приехать в страну. Известно, что во время своего визита он хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Американский исполнитель выступит на площадке «Газпром Арена» 10 и 11 октября. Билеты в категории «ложа» стоимостью 160 тысяч рублей на вторую дату полностью раскупили примерно через шесть часов после начала продаж. При этом на концерт 10 октября в наличии остались лишь две VIP-ложи.

Отмечается, что желающие посетить мероприятие всё ещё могут приобрести места на трибунах, где цена колеблется от 17 до 50 тысяч рублей. Также можно попасть на танцпол — проход туда стоит 25 тысяч рублей.

Вчера музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что концерт Канье Уэста станет грандиозным событием, какого давно не видели в России. Он также сообщил, какой известный американский актер и музыкант может приехать в РФ вслед за рэпером. Подробности читайте в нашем материале.
Мария Моисеева

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