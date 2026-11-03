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Дмитрий Тарасов насобирал более 100 штрафов ПДД с начала осени

SHOT: Тарасов за два месяца более 100 раз нарушил ПДД на 140 тысяч рублей
Дмитрий Тарасов (Фото: Инстаграм*/tarasov23)

Бывший футболист Дмитрий Тарасов за два месяца получил более 100 штрафов за нарушения ПДД на сумму около 140 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его данным, чаще всего спортсмена штрафовали за превышение скорости — на быстрой езде он попался 76 раз. Остальные взыскания оказались связаны с выездом на полосы общественного транспорта и игнорированием дорожных знаков.

При этом неоплаченными до сих пор остаются 52 нарушения на 77 тысяч рублей. Всего за время владения китайским кроссовером LiXiang Li7 Тарасов нарушал правила 1441 раз, а общая стоимость штрафов превысила 2 млн рублей.

Параллельно в Сети разгорелся скандал вокруг отношений спортсмена с женой Анастасией Костенко. Пользователи обвинили бывшего футболиста в абьюзе после того, как он резко отреагировал на жалобы супруги о сколиозе и разорванном мениске, заявив, что это «никого не волнует».

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