Дмитрий Тарасов насобирал более 100 штрафов ПДД с начала осени
Бывший футболист Дмитрий Тарасов за два месяца получил более 100 штрафов за нарушения ПДД на сумму около 140 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, чаще всего спортсмена штрафовали за превышение скорости — на быстрой езде он попался 76 раз. Остальные взыскания оказались связаны с выездом на полосы общественного транспорта и игнорированием дорожных знаков.
При этом неоплаченными до сих пор остаются 52 нарушения на 77 тысяч рублей. Всего за время владения китайским кроссовером LiXiang Li7 Тарасов нарушал правила 1441 раз, а общая стоимость штрафов превысила 2 млн рублей.
Параллельно в Сети разгорелся скандал вокруг отношений спортсмена с женой Анастасией Костенко. Пользователи обвинили бывшего футболиста в абьюзе после того, как он резко отреагировал на жалобы супруги о сколиозе и разорванном мениске, заявив, что это «никого не волнует».
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