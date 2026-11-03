Дмитрий Тарасов насобирал более 100 штрафов ПДД с начала осени

03 ноября 2026, 09:43

SHOT: Тарасов за два месяца более 100 раз нарушил ПДД на 140 тысяч рублей

Дмитрий Тарасов (Фото: Инстаграм*/tarasov23)

Бывший футболист Дмитрий Тарасов за два месяца получил более 100 штрафов за нарушения ПДД на сумму около 140 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.