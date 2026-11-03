Ирина Аллегрова продала за десятки миллионов подарок экс-мэра Москвы
Певица Ирина Аллегрова избавилась от квартиры, подаренной бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Жилье на Нахимовском проспекте площадью больше 150 квадратных метров она несколько лет использовала как шубохранилище. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, объект не могли продать больше года: причиной стали незаконная перепланировка, перенос мокрых зон и проблемы с документами. Изначально квартир было две, но позже артистка объединила их в одну. Она также поменяла местами кухню и спальню, из-за чего фактическое расположение комнат перестало совпадать с документами.
Покупателей не привлекали ни дизайнерский ремонт, ни итальянская деревянная кухня: интерьер устарел, а помещения были заставлены мебелью. Кроме того, жилье находилось в старом панельном доме на огороженной территории. Риелторы отмечают, что похожие квартиры стоят от 88 млн рублей, однако нарушения в документах и переделки делают покупку сомнительной. Осенью объектом снова заинтересовались, но отказались от сделки из-за этих проблем.
Перенос мокрых зон грозит сложностями с водопроводом и канализацией: неправильный уклон труб может приводить к засорам и запахам, а изменения способны затронуть вентиляцию. Самовольная перепланировка могла обернуться для певицы и административной ответственностью.
Риелтор также предупредила, что если соседи предъявят претензии, то новому владельцу придется обратиться в жилищную инспекцию, чтобы согласовать уже выполненные изменения. Если узаконить переделку не удастся, квартиру могут обязать вернуть к первоначальной планировке.
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