Ирина Аллегрова продала за десятки миллионов подарок экс-мэра Москвы

03 ноября 2026, 09:21

Mash: Аллегрова продала квартиру на Нахимовском проспекте за 75 млн рублей

Ирина Аллегрова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Ирина Аллегрова избавилась от квартиры, подаренной бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Жилье на Нахимовском проспекте площадью больше 150 квадратных метров она несколько лет использовала как шубохранилище. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.