«Намазалась и побежала»: звезда «Кухни» Ольга Кузьмина раскрыла секрет своего ухода за собой

02 ноября 2026, 22:55

Актриса Ольга Кузьмина отказалась от сложных бьюти-ритуалов ради семьи

Ольга Кузьмина (Фото: Instagram* / @kuzmummy)

Актриса Ольга Кузьмина, известная зрителям по сериалу «Кухня», рассказала о своём подходе к уходу за собой. Звезда призналась, что не готова тратить много времени на косметические процедуры и предпочитает посвящать свободные часы детям и близким. Об этом она сообщила в интервью «Пятому каналу» на премьере сказки «Живая книга».





Кузьмина понимает, что полноценный уход за кожей обычно включает несколько этапов и целый набор средств. Среди них — дневные и ночные кремы, маски и питательные эссенции. Необходимы, по её словам, и специальные шампуни. Однако совмещать все эти процедуры с повседневными делами актрисе непросто из-за нехватки времени.



Поэтому Ольга решила не усложнять свою бьюти-рутину и остановилась на универсальном средстве, которое использует и утром, и вечером. Такой подход позволяет ей быстрее справляться с ежедневным уходом и больше времени оставлять для семьи.





«Поэтому, по большому счету, я пользуюсь одним кремом универсальным и на ночь, и утром: намазалась и побежала», — поделилась актриса.