Дмитрия Быкова* заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках

01 октября 2025, 12:23

Дмитрий Быков* получил 7 лет заочно и запрет на публикации

Дмитрий Быков* (Фото: Instagram** / @dmi_bykov)

Московский Черёмушкинский суд заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к 7 годам лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации. Кроме срока в колонии, Быкову также запрещено размещать материалы в интернете на протяжении 4 лет. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда.