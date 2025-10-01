Дмитрия Быкова* заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о фейках
Московский Черёмушкинский суд заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова* к 7 годам лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации. Кроме срока в колонии, Быкову также запрещено размещать материалы в интернете на протяжении 4 лет. Об этом сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала суда.
Гособвинение настаивало на таком же сроке — 7 лет — и просило также назначить штраф в размере 300 тысяч рублей с пятилетним запретом на администрирование интернет-ресурсов.
Поводом для возбуждения дела стали высказывания писателя в интервью YouTube-каналу «Популярная политика», где он, по версии следствия, распространял ложные сведения о ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области, произошедшем в октябре 2023 года. Украинские власти тогда сообщили о 59 погибших.
Быкову* также вменили публикации без соответствующей маркировки о статусе иностранного агента.
Читайте также: