Дмитрия Хрусталева сняли с рейса Калининград-Москва из-за пьяного дебоша
Телеведущего Дмитрия Хрусталева не допустили на рейс из Калининграда в Москву. Об этом пишет Telegram-канал «Поток».
Артист должен был вылететь в Москву в бизнес-классе авиалиний «Россия». Когда он поднялся на борт, то стал конфликтовать с экипажем, требуя сопроводить до его кресла. При этом Хрусталев нецензурно выражался.
В итоге на борт вызывали сотрудников полиции, которые сняли ведущего с рейса. Из-за данного инцидента вылет задержался на три часа.
Согласно информации источника, Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения. Шоумен и его представители не комментировали произошедшее.
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