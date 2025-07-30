«Руки чесались от злости»: Звезда сериала «СашаТаня» рассказала о своей учёбе в школе
Актриса Валентина Рубцова рассказала, какие предметы в школе ненавидела
Актриса Валентина Рубцова, наиболее известная по роли Тани Сергеевой в телесериалах «Универ» и «СашаТаня», рассказала о своих самых ярких впечатлениях школьного периода.
В беседе с Общественной Службой Новостей Рубцова призналась, что в школе она училась хорошо, но «трояки бывали».
«Какой интерес получать только пятерки? Никакого», — сказала Валентина.Актриса рассказала, что ненавистные ей предметы подарили ей одни из самых ярких воспоминаний школьных лет.
«Алгебра и геометрия! Я их так не любила, я настолько ненавидела эти дисциплины, что у меня аж от злости, что их нужно учить, руки начинали чесаться, поэтому я так рада, что не мечтала стать математиком, а хотела стать актрисой», — призналась Рубцова.При этом Валентина рассказала, что огромную любовь она испытывала к физической культуре, русскому языку и литературе, а школьные времена вспоминает с теплом.