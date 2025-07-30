Стало известно, где находится шоумен Александр Ревва, покинувший Россию

30 июля 2025, 15:03

Александр Ревва вместе с семьёй проводит время в Париже

Александр и Анжелика Ревва (Фото: Instagram* @arthurpirozhkov)

Александр Ревва, наиболее известный всем по образу Артура Пирожкова, покинул Россию вместе с семьёй. Супруга артиста Анжелика раскрыла их местонахождение в своём блоге.