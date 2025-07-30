Стало известно, где находится шоумен Александр Ревва, покинувший Россию
Александр Ревва, наиболее известный всем по образу Артура Пирожкова, покинул Россию вместе с семьёй. Супруга артиста Анжелика раскрыла их местонахождение в своём блоге.
В поездке Александра Ревву и его жену сопровождают дочери: 12-летняя Амели и 17-летняя Алиса. Девочки сделали родителям романтическую фотосессию на фоне главных французских достопримечательностей. Анжелика Ревва поделилась кадрами с публикой, где она с мужем позировала на фоне Эйфелевой башни.
Следует отметить, что Александр Ревва в 2022 году покинул Россию и переехал в Испанию вместе с семьей. Однако в декабре 2023 года он вернулся и начал активно сниматься в новогодних передачах. Но из-за объявленного протеста на телевидении номера с его участием не показали в эфире. Лишь в конце 2024 года Ревва смог вернуться на российское ТВ и продолжить карьеру.
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