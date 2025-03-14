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Дмитрия Колдуна удивили цены на картофель в Италии

Певец Колдун объявил, что отдал 370 рублей за 1,5 килограмма картофеля в Италии
Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)

Дмитрий Колдун поехал в путешествие по Европе. Певца удивили цены в супермаркетах: за полтора килограмма картофеля он отдал 370 рублей. Об этом он рассказал mk.ru.
Дмитрий жил в апартаментах в центре Милана. Артист готовит для семьи пиццу, а еще блюда белорусской кухни, в том числе жареную картошку по рецепту дедушки.

Приобретая продукты в Италии, Колдун удивился разнице в цене с Минском и Москвой. Особенно Дмитрия поразила стоимость обычной картошки. В Италии просили за нее 5-6 раз больше, чем в РФ и Белоруссии.

«Цены на еду в супермаркетах здесь выше, чем в Москве, чем в Минске… Ну что поделаешь: наверняка, здесь просто картошка не произрастает и не производится… Я купил полтора килограмма картошки в упаковке за 370 рублей в пересчёте», — признался Колдун.

Еще он поделился, что стоимость половины хлеба в нарезке достигает 370 рублей, а булочек — 320.

После Милана певец собирается посмотреть Париж. Там он также изучит цены на картофель.

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Бывшая девушка Романова Погорелая заявила, что он бросил ее ради Перминовой
14 марта 2025, 21:11

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Инстаграм* @tarasvromanov)

29-летний манекенщик и новый бойфренд Елены Перминовой Тарас Романов ради нее бросил 24-летнюю модель Диану Погорелую. Он не афишировал отношения с девушкой, хотя пара полтора года жила вместе. Об этом Погорелая рассказала в беседе с Super.
Тарас и Диана знают друг друга четыре года. Девушка убеждена, что манекенщик ее очень любит, а с Перминовой сблизился из-за денег.

«Он меня предал и улетел с [Перминовой] в Тулум в ноябре. Буквально через два дня после того, как лежал у меня в кровати и клялся в любви», — поделилась Диана.

Изначально Тарас отрицал, что улетел с Перминовой в Тулум, а затем заблокировал в соцсетях.

«Он улетел с этой калошей, потому что у нее много денег. Он всегда говорил, что ему нужно сфокусироваться на себе и на своей карьере. В общем, ему нужны деньги, проще говоря», — откровенничала Погорелая.

Диана отметила, что Тарас лайкает ее публикации, но не пишет при новой возлюбленной. Она убеждена, что отношения Романова и Елены не продлится долго, девушка допускает, что Тарас не станет хранить верность модели. Воспитывать детей Елены он «никогда в жизни не будет» — мужчина сосредоточен на карьере.

«Пока ему удобно, он сидит у кормушки, надеется, что [Перминова] как-то поспособствует его карьере из-за того, что влюблена», — добавила Погорелая.

Диана уверяет, что ее «обожает» мама манекенщика, называет дочкой. На Пасху влюбленные все время приезжали к его матери, навещали бабушку в доме престарелых.

Погорелая даже пыталась связаться с Еленой, но та сразу ее заблокировала.

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Юрий Куклачев вновь женился на своей супруге Елене спустя 55 лет совместной жизни
14 марта 2025, 20:07

Юрий Куклачев и Елена Куклачева (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

Юрий и Елена Куклачевы отпраздновали 55-летие совместной жизни. Основатели самой известной цирковой династии в России захотели в честь этого снова зарегистрировать свой брак.
«Изумрудную свадьбу» народный артист РСФСР и его жена отметили 14 марта в Казани. Повторная регистрация союза стала для них доброй традицией — пять лет назад супруги поженились в Ялте.

В разговоре с aif.ru Юрий признался, что отмечает день бракосочетания по-московски, по-крымски, а теперь еще и по-татарски.

Свою возлюбленную Куклачев повстречал в 1970 году, когда учился в цирковом училище. Тогда Елена Гурина являлась танцовщицей студии Ансамбля народного танца И. А. Моисеева. Через некоторое время они поженились, и жена начала ассистировать Юрию на выступлениях. У супругов есть трое детей и шестеро внуков. Наследники Куклачевых продолжают их дело и работают в Театре кошек.

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Появились кадры с видеорегистратора Александра Буйнова: как на самом деле произошло ДТП
Буйнов показал кадры с видеорегистратора в момент ДТП
14 марта 2025, 18:51

Александр Буйнов (Фото: Instagram*/buinovofficial)

Опубликованы кадры с видеорегистратора Александра Буйнова, где видно, как певец сбил пенсионерку. Видео он предоставил для программы «Прямой эфир».
«Я не снимаю с себя вины: был наезд, но даже не удар, а толчок. На кадрах с моего регистратора женщина присела и оставалась в этом положении, даже не ложилась. Я открыл дверь и подошел к ней. На записи видно, что я вышел и подошел со словами «Ой, мамочка», — рассказал Буйнов.

14 марта, в эфире телеканала «Россия» вышла программа «Прямой эфир», в которой выяснили все детали резонансного ДТП, в которое угодил известный певец Александр Буйнов, сбив на своём «Лексусе» пенсионерку.

Напомним, инцидент произошёл 27 февраля в Подмосковье. Внедорожник Lexus, принадлежащий певцу, сбил 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Смирнову на пешеходном переходе. Женщина была госпитализирована, у неё диагностировали разрыв связок.

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Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей


*Запрещен в РФ
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«Совместные фото дышат страстью и гармонией»: Мария Погребняк высказалась о Перминовой и ее новом бойфренде
Мария Погребняк поддержала отношения Елены Перминовой и Тараса Романова
14 марта 2025, 18:08

Тарас Романов и Елена Перминова (Фото: Инстаграм* @lenaperminova)

Елена Перминова рассекретила новые отношения. Мария Погребняк прокомментировала перемены в личной жизни модели в своем Телеграм-канале.
Перминова в конце прошлого года заявила о расставании с бизнесменом Александром Лебедевым после 19 лет отношений и появления на свет четверых детей. Елена не вдавалась в детали разрыва, но назвала экс-возлюбленного лучшим отцом и отметила, что испытывает к нему лишь тепло и благодарность.

Сейчас у модели новый роман. Избранником Перминовой стал манекенщик Тарас Романов.

Пара перестала скрываться. Их отношения стали предметом бурных обсуждений: одни рады за Елену, другие злорадствуют и распускают сплетни. Модель поддержала Мария Погребняк, которая тоже является многодетной мамой.

«Недавно Лена рассталась с мужем и уже сияет в лучах внимания нового ухажера. Ее сердечко покорил молодой и харизматичный Тарас Романов. Он модель. Заметили, как они с Леной похожи? Говорят, если двое словно отражение друг друга — это знак самой судьбы», — поделилась звезда шоу «Сокровища императора».

Многие судачат о разнице в возрасте между Перминовой и Романовым. Недавно манекенщику исполнилось 29 лет, а модель через несколько месяцев отпразднует 39-й день рождения. По этому поводу у Марии тоже есть мнение.

«Да, он младше ее на целых 10 лет, но разве это важно, когда Лена выглядит на 25? Мама четверых детей, а энергии и грации хоть отбавляй! Тарас, кажется, тоже в восторге — их совместные фото дышат страстью и гармонией», — подчеркнула Погребняк.

Телезвезда уверена, что такие союзы создаются на небесах.

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#отношения
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Видела войну, пережила выкидыш и занимается благотворительностью: как живёт актриса Нелли Уварова
14 марта 2025, 17:54

Нелли Уварова (РИА Новости/Владимир Федоренко)

Дебют актрисы Нелли Уваровой на большом экране состоялся в фильме «Полетели», а дальше были «Бумер» и «Я остаюсь». Но популярной артистка стала после того, как вышел сериал «Не родись красивой», в котором она исполнила роль Кати Пушкарёвой.
О том, что Нелли Уваровой пришлось пережить в детстве, об отношениях с мужьями, а также о том, чем сейчас занимается актриса, читайте в материале «Радио 1».

Свидетель войны


Нелли Уваровой было два года, когда семья переехала в Тбилиси, где жили родители её матери. В 1991 году в стране началась гражданская война. Через три года, в 1994-м, Нелли вместе с семьёй переехала в Москву, она и её близкие получили статус беженца, так как не было ни жилья, ни денег, ни работы.

«В девять лет я услышала первые выстрелы. В 11 я временами пряталась под кроватью. В 14 лет мы навсегда уезжали из Тбилиси, машину почему-то обстреливали. Мы практически убегали ради мира, ради будущего. Сегодня уже и оглядываться не приходится: сегодня война догоняет тебя в твоём собственном доме. И как всё это может снова происходить?» — говорила актриса в 2014 году.
Нелли Уварова в спектакле «Женщины Лазаря» на сцене РАМТ (РИА Новости/Владимир Федоренко)

В 1997 году Уварова окончила школу и поступила на актёрский факультет ВГИКа (мастерская Г. Г. Тараторкина).

В каких фильмах и сериалах ещё снималась Нелли Уварова


Игру актрисы можно увидеть в таких лентах, как «Атлантида», «Тяжёлый песок», «Последний министр», «Содержанки», «Американец» «Многодетство» «Неверные» и других. По данным сервиса «Кинопоиск», всего в фильмографии артистки указано 40 работ.

Личная жизнь


В 2005 году Нелли Уварова вышла замуж за режиссёра Сергея Пикалова, он является одним из создателей сериала «Не родись красивой». В эфире программы «Судьба человека» актриса рассказала, что в то время, когда у неё были отношения с Пикаловым, она находилась на пике популярности. Бесконечные съёмки, чрезмерное внимание к её персоне — всё это привело к расставанию.
«Я беру на себя ответственность за развод с Сергеем. Я вела себя очень плохо, срывалась. При этом мы продолжали быть близкими людьми, общаться. Однажды он признался мне, что встретил девушку, и я была так рада. Тогда скрывать расставание было уже неприлично», — поделилась она.

Нелли Уварова (РИА Новости/Владимир Федоренко)

После развода актриса начала отношения с актёром Александром Гришиным. В 2011 году у них родилась дочь Ия, тогда же пара зарегистрировала брак. В 2016 году Уварова родила сына Игнатия. Также актриса призналась, что пережила выкидыш.
«Вторая беременность у меня была полна приключений. <…> И как я всё это пережила? <…> Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребёнком у меня была потеря. <…> Муж меня поддерживал <…>», — вспоминала актриса.

Как сейчас живёт Нелли Уварова


Сегодня Нелли занимается благотворительностью и продолжает творческую деятельность. Она работает в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ), гастролирует с антрепризами, ставит спектакли и снимается в кино. В марте 2025 года стартовал сериал «Между нами химия», в съёмках которого Уварова приняла участие. Также актриса задействована в проекте «80 ударов в минуту».

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