Дмитрия Колдуна удивили цены на картофель в Италии

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)
Дмитрий Колдун поехал в путешествие по Европе. Певца удивили цены в супермаркетах: за полтора килограмма картофеля он отдал 370 рублей. Об этом он рассказал mk.ru.
Дмитрий жил в апартаментах в центре Милана. Артист готовит для семьи пиццу, а еще блюда белорусской кухни, в том числе жареную картошку по рецепту дедушки.
Приобретая продукты в Италии, Колдун удивился разнице в цене с Минском и Москвой. Особенно Дмитрия поразила стоимость обычной картошки. В Италии просили за нее 5-6 раз больше, чем в РФ и Белоруссии.
Еще он поделился, что стоимость половины хлеба в нарезке достигает 370 рублей, а булочек — 320.
После Милана певец собирается посмотреть Париж. Там он также изучит цены на картофель.
Читайте также:
«Улетел с этой калошей из-за денег»: 29-летний бойфренд Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую
Юрий Куклачев вновь женился на своей супруге Елене спустя 55 лет совместной жизни
Появились кадры с видеорегистратора Александра Буйнова: как на самом деле произошло ДТП
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Приобретая продукты в Италии, Колдун удивился разнице в цене с Минском и Москвой. Особенно Дмитрия поразила стоимость обычной картошки. В Италии просили за нее 5-6 раз больше, чем в РФ и Белоруссии.
«Цены на еду в супермаркетах здесь выше, чем в Москве, чем в Минске… Ну что поделаешь: наверняка, здесь просто картошка не произрастает и не производится… Я купил полтора килограмма картошки в упаковке за 370 рублей в пересчёте», — признался Колдун.
Еще он поделился, что стоимость половины хлеба в нарезке достигает 370 рублей, а булочек — 320.
После Милана певец собирается посмотреть Париж. Там он также изучит цены на картофель.
Читайте также:
«Улетел с этой калошей из-за денег»: 29-летний бойфренд Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую
Юрий Куклачев вновь женился на своей супруге Елене спустя 55 лет совместной жизни
Появились кадры с видеорегистратора Александра Буйнова: как на самом деле произошло ДТП
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева