Дмитрия Колдуна удивили цены на картофель в Италии

Дебют актрисы Нелли Уваровой на большом экране состоялся в фильме «Полетели», а дальше были «Бумер» и «Я остаюсь». Но популярной артистка стала после того, как вышел сериал «Не родись красивой», в котором она исполнила роль Кати Пушкарёвой.