Дмитрия Позова выписали из психиатрической клиники: «Иллюзий, что все позади нет»

29 мая 2025, 16:21

Дмитрий Позов заявил, что его выписали из психиатрической клиники

Дмитрий Позов (Фото: Телеграм @pozov)

Недавно звезда «Импровизации» Дмитрий Позов шокировал фанатов признанием о том, что оказался в психиатрической клинике. Причиной он назвал диагностированную депрессию.





Сегодня Позова выписали из психиатрической клиники. Со слов юмориста, ему грустно покидать больницу.





«Я еду домой. Удивительное ощущение <...> Потому что приезжал я в таком ужасном состоянии и улучшения мои, видимо, прочно теперь ассоциируются с этим местом. Иллюзий, что все позади нет. Я отдохнул, я жил в режиме две недели: постоянные процедуры, покой, прогулки в парке под птичек. Сейчас я ворвусь в жизнь и будет сложнее», — откровенничал актер шоу «Импровизаторы» в своем Телеграм-канале.