Дмитрия Позова выписали из психиатрической клиники: «Иллюзий, что все позади нет»
Дмитрий Позов заявил, что его выписали из психиатрической клиники
Недавно звезда «Импровизации» Дмитрий Позов шокировал фанатов признанием о том, что оказался в психиатрической клинике. Причиной он назвал диагностированную депрессию.
Сегодня Позова выписали из психиатрической клиники. Со слов юмориста, ему грустно покидать больницу.
«Я еду домой. Удивительное ощущение <...> Потому что приезжал я в таком ужасном состоянии и улучшения мои, видимо, прочно теперь ассоциируются с этим местом. Иллюзий, что все позади нет. Я отдохнул, я жил в режиме две недели: постоянные процедуры, покой, прогулки в парке под птичек. Сейчас я ворвусь в жизнь и будет сложнее», — откровенничал актер шоу «Импровизаторы» в своем Телеграм-канале.
Дмитрий подчеркнул, что еще его ждет долгое лечение, таблетки, консультации и работа над собой. Артист обещал поклонникам держать их в курсе событий.
Позов также поблагодарил свою жену Катю, с которой они разошлись, за то, что она не бросила его в трудной ситуации и привезла в клинику