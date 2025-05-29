«Комаров не признал отцовство»: адвокат раскрыла личную тайну многодетной Анны Седоковой

29 мая 2025, 15:22

Адвокат Гаврилова: Комаров не признал отцовство сына Седоковой

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы, сделала сенсационное заявление о личной жизни Анны Седоковой.





В первую очередь юрист опровергла утверждения певицы о том, что у Тиммы были серьёзные финансовые проблемы. Гаврилова подчеркнула, что в браке с ней баскетболист приобрёл пять квартир, которые, к слову, родные Яниса после его смерти не получили. Последнюю недвижимость в ЖК «Алые паруса» в Москве продали в сентябре 2024 года за 150 миллионов рублей, после чего Седокова подала на развод.



Гаврилова собирается отсудить у артистки более 60 миллионов рублей в пользу шестилетнего Кристианса, которого Тимме родила его первая жена, модель Саша Оша. Адвокату Седоковой Татьяне Стукаловой была направлена претензия. Если ответ на неё не поступит в течение 10 дней, дело попадёт в суд.



Также правозащитница упомянула переписку, подтверждающую, что спортсмен был доведён до самоубийства. Она имеется в её распоряжении.



Кроме того, Гаврилова высказалась и об отце младшего сына Седоковой Артёма Комарова. Мужчина якобы так и не признал отцовство Гектора.





«Артем Комаров жил с Седоковой до родов в США, встречал её из роддома, но отцом себя так и не признал», – отметила адвокат в KP.ru.