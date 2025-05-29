Любовь Успенскую назвали «старой кошелкой» за нападки на Филиппа Киркорова
Продюсер Дзюник назвал Успенскую «старой кошелкой» за критику Киркорова
Музыкальный продюсер раскритиковал Любовь Успенскую после ее нелестного высказывания в адрес Филиппа Киркорова. Об этом сообщает «Пятый канал».
«Я думаю, что эта старая кошелка привлекает к себе интерес, потому что, по большому счету, она уже никому не нужна», — заявил Леонид Дзюник.Вдобавок он назвал исполнительницу городских романсов «старой дурой», посоветовав посмотреть, сколько людей приходят на концерты поп-короля, если билеты разбирают всего за два дня. По мнению эксперта, ее нападки связаны с завистью по отношению к артисту.
«То, что делает Филипп Киркоров, никто на сегодняшний день в России не делает. Никто! Был еще раньше Валерий Яковлевич Леонтьев такого же уровня», — пояснил он.Отмечается, что Любовь Успенская увидела в травме Филиппа Киркорова, полученной во время выступления, некий «знак свыше». Как кажется певице, тот оказался в больнице из-за лопнувшего импланта, который ему ранее установил пластический хирург.
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