«Моя бесконечная любовь»: актриса Виктория Исакова выложила новое фото
Актриса Виктория Исакова поделилась фото с 9-летней дочерью Варварой
Актриса Виктория Исакова впервые за долгое время выложила фотографию со своей девятилетней дочерью Варварой, рожденной в браке с режиссером Юрием Морозом. На снимке девочка в школьной форме прижалась к матери, украсив ее очки одуванчиком.
«Моя бесконечная любовь закончила 3-й класс и 1-й класс музыкальной школы. Делает комплименты, говорит, что я красивая. А я просто самая счастливая, потому что она есть», — расчувствовалась звезда сериала «Чистые».К слову, путь к материнству для нее был непростым: в 2003 году актриса потеряла новорожденного ребенка. Вторая дочь появилась на свет только спустя двенадцать лет. Еще одной преградой стали напряженные отношения с падчерицей — известной артисткой Дарьей Мороз, которой казалось, что молодая мачеха использует ее отца ради карьеры в кино. Однако со временем они все же смогли найти общий язык.