«Моя бесконечная любовь»: актриса Виктория Исакова выложила новое фото

29 мая 2025, 16:08

Актриса Виктория Исакова поделилась фото с 9-летней дочерью Варварой

Виктория Исакова с дочерью Варварой (Фото: Телеграм/VikaIsakova1210)

Актриса Виктория Исакова впервые за долгое время выложила фотографию со своей девятилетней дочерью Варварой, рожденной в браке с режиссером Юрием Морозом. На снимке девочка в школьной форме прижалась к матери, украсив ее очки одуванчиком.







«Моя бесконечная любовь закончила 3-й класс и 1-й класс музыкальной школы. Делает комплименты, говорит, что я красивая. А я просто самая счастливая, потому что она есть», — расчувствовалась звезда сериала «Чистые».