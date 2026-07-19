Дмитрия Тарасова и Анастасию Костенко раскритиковали за анонс участия в шоу «Ставка на любовь»
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили о своём участии в третьем сезоне шоу «Ставка на любовь», опубликовав необычный ролик в социальных сетях. Для анонса супруги использовали популярный формат с эффектным переходом: в одном из кадров Костенко стягивает с мужа шорты, после чего он остаётся в нижнем белье.
Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Многие признались, что подобная идея показалась им слишком странной и даже неловкой.
В комментариях зрители писали, что испытали «испанский стыд» от увиденного, а некоторые и вовсе назвали ролик «кринжовым». При этом нашлись и те, кто отметил, что столь необычный анонс всё же сработал — после публикации многие заинтересовались новым сезоном шоу и признались, что теперь будут ждать его выхода.
Сами Тарасов и Костенко пока не отреагировали на критику. Судя по всему, супруги решили привлечь внимание к своему участию в проекте нестандартным способом, и, несмотря на неоднозначные отзывы, им удалось вызвать бурное обсуждение среди пользователей сети.
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