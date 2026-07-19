Дмитрия Тарасова и Анастасию Костенко раскритиковали за анонс участия в шоу «Ставка на любовь»

19 июля 2026, 11:53

Анастасия Костенко стянула шорты с Дмитрия Тарасова ради анонса шоу

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили о своём участии в третьем сезоне шоу «Ставка на любовь», опубликовав необычный ролик в социальных сетях. Для анонса супруги использовали популярный формат с эффектным переходом: в одном из кадров Костенко стягивает с мужа шорты, после чего он остаётся в нижнем белье.