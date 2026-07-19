Валя Карнавал вновь отправилась в США
Валя Карнавал снова отправилась в США. После недавнего получения американской визы блогер активно путешествует по стране, и нынешняя поездка стала для неё уже второй за последнее время.
Ранее Валя посетила Лос-Андрейлес, где делилась с подписчиками кадрами из путешествия. Теперь новым пунктом её маршрута стал Нью-Йорк. О своём прибытии блогер рассказала в социальных сетях, показав первые кадры из американского мегаполиса.
Появление Карнавал в Нью-Йорке сразу вызвало обсуждение среди поклонников. Многие предположили, что поездка может быть связана не только с отдыхом, но и с одним из главных спортивных событий этого лета — финалом чемпионата мира по футболу, который проходит в США.
Сама Валя пока не раскрывает истинную цель визита и не комментирует догадки подписчиков. Однако поклонники внимательно следят за её публикациями, ожидая, что блогер вскоре поделится подробностями своего путешествия и расскажет, действительно ли она планирует посетить решающий матч мирового первенства.
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