Валя Карнавал вновь отправилась в США

19 июля 2026, 11:43

Блогер Валя Карнавал прилетела в Нью-Йорк

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Валя Карнавал снова отправилась в США. После недавнего получения американской визы блогер активно путешествует по стране, и нынешняя поездка стала для неё уже второй за последнее время.