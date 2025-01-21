«Дно и позорище»: Катя Гордон прошлась по жене Петросяна Бурхуновой после ее слов о «паленых сумках»

На днях супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась историей о том, как в одном популярном кафе встретила девушек с «безумно откровенными» фейковыми сумками Hermès. Это сильно возмутило ее, и она принялась резко критиковать людей, покупающих подделки, и посоветовала не приобретать их, если нет возможности купить оригинал.