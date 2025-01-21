«Дно и позорище»: Катя Гордон прошлась по жене Петросяна Бурхуновой после ее слов о «паленых сумках»

Катя Гордон (Фото: соцсети)
На днях супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась историей о том, как в одном популярном кафе встретила девушек с «безумно откровенными» фейковыми сумками Hermès. Это сильно возмутило ее, и она принялась резко критиковать людей, покупающих подделки, и посоветовала не приобретать их, если нет возможности купить оригинал.
Тем временем видео Татьяны вызвало недовольство у знаменитого юриста Кати Гордон.
Она отметила, что в последнее время наблюдает за обсуждениями, в которых люди, недавно добившиеся успеха, начинают давать советы о том, как правильно тратить деньги. Гордон добавила, что в нашей стране практически у всех нет возможности потратить такие суммы на аксессуары.
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Она отметила, что в последнее время наблюдает за обсуждениями, в которых люди, недавно добившиеся успеха, начинают давать советы о том, как правильно тратить деньги. Гордон добавила, что в нашей стране практически у всех нет возможности потратить такие суммы на аксессуары.
«Так вот, ты сумочками нас не попрекай. Я, девочки, даю вам полное право носить реплики. И тратьте столько, сколько хотите... И в те общества, в которые пускают за сумочки, вам и не надо — там дно. Вот там — дно и позорище. Поэтому носите, что хотите. Я вам скажу больше: у меня есть и оригиналы, и подделки. Потому что я не эскортница, потому что я зарабатываю деньги, и мне жалко наши семейные тратить на г***. А иногда сделано мило: что там, недельку погонять и выбросить. А вот госпожа Брухунова хранит — и сумочку, и мужа — до победного. Не обращайте на нее внимания!» — высказалась юрист.Пользователи социальных сетей Гордон поддержали и тут же напомнили жене Петросяна, что до начала романа с юмористом она не стремилась к элитарному образу жизни, а ее нынешняя способность тратить миллионы на одежду и аксессуары обусловлена исключительно удачным браком. Комментаторы отметили, что не каждая молодая женщина готова вступить в отношения с 79-летним мужчиной ради финансовых преимуществ. В этом свете Брухуновой советуют жить своей жизнью, не обращая внимания на мнения окружающих.
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Анастасия Хохлова