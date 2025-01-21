«Муж должен защищать свою женщину, а он орёт и обвиняет»: жена звезды «Дома-2» Тиграна Салибекова бросила его и забрала сына

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец с сыном Леоном (фото: соцсети)
Участники шоу «Дом-2» – Тигран Салибеков и Виктория Лысковец – столкнулись с серьёзным кризисом в отношениях. После очередного конфликта девушка забрала сына и уехала.
Герои популярного телешоу стали родителями весной 2024 года. У пары родился сын Леон. Для 24-летней Виктории малыш стал первенцем, а для 38-летнего Тиграна – четвёртым ребёнком. У мужчины также есть трое сыновей от первой жены Юлии.
Супруги постоянно ссорятся. На съёмочной площадке реалити-шоу произошёл очередной скандал, в ходе которого Лысковец развернулась и ушла, забрав с собой ребёнка. Салибеков рассказал, что произошло, и отметил, что супруга проигнорировала важные условия, оговоренные ещё до женитьбы.
Тигран объяснил, что ещё до свадьбы предупредил Викторию, что для него важен патриархат. По его устоям, жена слушаться мужа. Но на съёмках произошла драка, Лысковец не послушала супруга, не покинула помещение и матом накричала на коллег, а после обвинила Тиграна в том, что он не может защитить семью.
Позже Лысковец объяснила, что вмешалась в конфликт участников «Дома-2» и хотела, чтобы муж поддержал её, но он предпочёл не участвовать в ссоре.
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Супруги постоянно ссорятся. На съёмочной площадке реалити-шоу произошёл очередной скандал, в ходе которого Лысковец развернулась и ушла, забрав с собой ребёнка. Салибеков рассказал, что произошло, и отметил, что супруга проигнорировала важные условия, оговоренные ещё до женитьбы.
Тигран объяснил, что ещё до свадьбы предупредил Викторию, что для него важен патриархат. По его устоям, жена слушаться мужа. Но на съёмках произошла драка, Лысковец не послушала супруга, не покинула помещение и матом накричала на коллег, а после обвинила Тиграна в том, что он не может защитить семью.
Позже Лысковец объяснила, что вмешалась в конфликт участников «Дома-2» и хотела, чтобы муж поддержал её, но он предпочёл не участвовать в ссоре.
«В этот момент он должен быть рядом, чтобы я даже и рта не успела открыть, чувствуя тыл и защиту, но, к сожалению, в нашем случае раз за разом это не так. В таких ситуациях прячутся, либо делают всё запоздало, когда петух клюнул, а потом орут на меня и во всем обвиняют», – подчеркнула девушка.
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Анастасия Чинкова