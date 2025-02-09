«Дно в эзотерике»: между экстрасенсами в «Битве сильнейших 2» произошел грандиозный скандал

Влад Череватый (Фото: Инстаграм* @vlad_cherevatyi)
В серии «Битвы сильнейших 2», которую показали 8 февраля, в испытании приняли участие маг-чернокнижник Влад Череватый, вампир Артём Краснов и городская ведьма Соня Егорова. Между экстрасенсами произошел скандал.
Как оказалось, у Артёма Краснова и Влада Череватого достаточно натянутые отношения. Стоило экстрасенсам сесть в автомобиль и поехать на испытание, которое в серии «Битва сильнейших 2» проходило в городе Туле, как вампир вступил в словесную перепалку с тёмным магом, желая получить ответы или извинения.
В ответ на претензию маг-чернокнижник Череватый отметил, что Артём «и есть дно».
Кстати, наблюдатели оценили работу Сони Егоровой на испытании в 8,6 балла. Вампир Артём Краснов получил 9,6 балла, а чернокнижник Влад Череватый заработал все 10.
Экстрасенсы же поставили Краснову 7,7 балла, Череватову 7,3 балла, а Егорова получила от коллег 8,3 балла.
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«Ты назвал меня дном в эзотерике», — обратил внимание вампир Краснов.
В ответ на претензию маг-чернокнижник Череватый отметил, что Артём «и есть дно».
Кстати, наблюдатели оценили работу Сони Егоровой на испытании в 8,6 балла. Вампир Артём Краснов получил 9,6 балла, а чернокнижник Влад Череватый заработал все 10.
Экстрасенсы же поставили Краснову 7,7 балла, Череватову 7,3 балла, а Егорова получила от коллег 8,3 балла.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Енгалычева