Звезды «Битвы экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков сообщили о рождении первенца

Ирина Певчая и Александр Саков (фото: соцсети)
Участники шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков сообщили о рождении первого ребёнка. Молодая пара опубликовала первую фотографию из роддома.
Звёзды мистического шоу впервые стали родителями. Пара не показала малыша, но представила фото из роддома, где он появился на свет. Ирина держит за руку Александра. Очевидно, он был рядом с ней во время родов.
Фото: соцсети
Поклонники звездной пары искренне поздравили их с пополнением в семье. В сентябре прошлого года Певчая и Саков раскрыли пол будущего ребёнка – у них сын.
Ирина и Александр познакомились на съёмках 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Отношения развивались стремительно. Они обручились и поженились ещё будучи участниками проекта. После Певчая покинула проект по собственному решению, а Саков дошёл до финала, где, правда, уступил победу Артёму Краснову.
Кстати, судья шоу «Экстрасенсы. Реванш» Влад Череватый является мужем родной сестры Ирины.
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Фото: соцсети
Поклонники звездной пары искренне поздравили их с пополнением в семье. В сентябре прошлого года Певчая и Саков раскрыли пол будущего ребёнка – у них сын.
Ирина и Александр познакомились на съёмках 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Отношения развивались стремительно. Они обручились и поженились ещё будучи участниками проекта. После Певчая покинула проект по собственному решению, а Саков дошёл до финала, где, правда, уступил победу Артёму Краснову.
Кстати, судья шоу «Экстрасенсы. Реванш» Влад Череватый является мужем родной сестры Ирины.
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Анастасия Чинкова