«До 35 был гулякой»: Юрий Колокольников откровенно высказался о бурной молодости
Актёр Юрий Колокольников откровенно рассказал о своей бурной молодости. В новом выпуске шоу «Натальная карта» артист признался, что в молодые годы вёл довольно активную личную жизнь.
По словам Колокольникова, примерно до 35 лет он действительно был «гулякой», однако подчеркнул, что все его отношения строились на искренних чувствах.
Актёр отметил, что, несмотря на насыщенную молодость, в целом считает себя человеком довольно моногамным. Он добавил, что многие романы того времени были связаны именно с сильными эмоциями и влюбленностью.
Звезда сериала «Белый лотос» также согласился с замечанием ведущей Олесей Иванченко о том, что с возрастом стал гораздо спокойнее и степеннее. По словам ведущей, сейчас быть рядом с актёром куда безопаснее, чем в его молодые годы — и сам Колокольников спорить с этим не стал.
