«До 35 был гулякой»: Юрий Колокольников откровенно высказался о бурной молодости

Актёр Юрий Колокольников вспомнил свои романы в молодости

Юрий Колокольников (Фото: Instagram* / @yurikolokolnikovofficial)

Актёр Юрий Колокольников откровенно рассказал о своей бурной молодости. В новом выпуске шоу «Натальная карта» артист признался, что в молодые годы вёл довольно активную личную жизнь.