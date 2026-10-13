«До 38 лет успею»: Niletto рассказал о своей личной жизни

13 октября 2026, 17:39

Niletto рассказал, почему пока не торопится жениться и заводить детей

Niletto (Фото: Instagram* / @niletto_official)

Певец Niletto, которому недавно исполнилось 35 лет, поделился своими взглядами на семью, отцовство и жизненные приоритеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист признался, что со временем стал иначе смотреть на материальные ценности и понял: дорогие машины, недвижимость и финансовый успех — далеко не самое главное в жизни. При этом создавать собственную семью исполнитель пока не спешит.



О своих размышлениях Niletto рассказал во время финала проекта «Музыкастинг 9.0» на «Новом Радио». По словам музыканта, гораздо важнее материальных благ для него стали вещи, которые нельзя измерить деньгами. А вот к вопросам брака и рождения детей он предпочитает подходить спокойно, не пытаясь соответствовать чужим ожиданиям.





«Квартиры, хаты, машинки — всё это прикольно, классно, но есть более ценные вещи в этой жизни, по крайней мере для меня», — поделился певец.

«Папа в 38 меня сделал, родил, значит, я до 38 спокойно могу ходить и всё успею. Всему своё время», — отметил исполнитель.

«Сына, не спеши жениться, не спеши делать детей, всё должно быть осознанно. Вначале ты должен познать эту жизнь, всё ощутить, почувствовать и сделать всё сердцем», — передал певец слова отца.