«До 38 лет успею»: Niletto рассказал о своей личной жизни
Певец Niletto, которому недавно исполнилось 35 лет, поделился своими взглядами на семью, отцовство и жизненные приоритеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист признался, что со временем стал иначе смотреть на материальные ценности и понял: дорогие машины, недвижимость и финансовый успех — далеко не самое главное в жизни. При этом создавать собственную семью исполнитель пока не спешит.
О своих размышлениях Niletto рассказал во время финала проекта «Музыкастинг 9.0» на «Новом Радио». По словам музыканта, гораздо важнее материальных благ для него стали вещи, которые нельзя измерить деньгами. А вот к вопросам брака и рождения детей он предпочитает подходить спокойно, не пытаясь соответствовать чужим ожиданиям.
«Квартиры, хаты, машинки — всё это прикольно, классно, но есть более ценные вещи в этой жизни, по крайней мере для меня», — поделился певец.Niletto также объяснил, почему не считает необходимым торопиться с отцовством. В качестве примера он привёл собственного папу, который стал отцом в 38 лет. Артист рассуждает, что у него ещё достаточно времени, чтобы принять столь важные решения.
«Папа в 38 меня сделал, родил, значит, я до 38 спокойно могу ходить и всё успею. Всему своё время», — отметил исполнитель.По словам Niletto, отец дал ему важный совет в день рождения. Он призвал сына не торопиться ни с женитьбой, ни с появлением детей, а сначала получить собственный жизненный опыт и научиться осознанно принимать решения.
«Сына, не спеши жениться, не спеши делать детей, всё должно быть осознанно. Вначале ты должен познать эту жизнь, всё ощутить, почувствовать и сделать всё сердцем», — передал певец слова отца.