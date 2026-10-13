Жасмин во второй раз станет бабушкой: певица раскрыла пол ребёнка прямо на сцене

13 октября 2026, 16:35

У певицы Жасмин родится второй внук

Жасмин (Фото: Instagram* / @jasmin)

49-летняя певица Жасмин поделилась с поклонниками радостной семейной новостью прямо во время своего выступления. Артистка объявила, что вскоре вновь станет бабушкой, и превратила этот момент в особенное событие для зрителей, собравшихся в зале. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».