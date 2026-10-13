Жасмин во второй раз станет бабушкой: певица раскрыла пол ребёнка прямо на сцене
49-летняя певица Жасмин поделилась с поклонниками радостной семейной новостью прямо во время своего выступления. Артистка объявила, что вскоре вновь станет бабушкой, и превратила этот момент в особенное событие для зрителей, собравшихся в зале. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Чтобы разделить счастливую новость с публикой, певица пригласила на сцену своего старшего сына Михаила и его супругу Еву. Вместе они устроили настоящее гендер-пати — праздничное мероприятие, во время которого будущие родители узнают или объявляют пол ребёнка.
Жасмин не стала ограничиваться обычным сообщением и решила раскрыть интригу прямо перед зрителями. Внимание зала было приковано к семье артистки, а долгожданный ответ прозвучал под аплодисменты публики.
Как оказалось, в семье снова родится мальчик. Таким образом, у Михаила и Евы скоро появится сын, а Жасмин во второй раз примерит на себя почётную роль бабушки. Для певицы семья занимает важное место в жизни, поэтому новость о скором пополнении стала ещё одним поводом для радости.
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